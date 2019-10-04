У Тростянці рятувальники тренувалися ліквідовувати витік аміаку
Задіяли три десятки людей та шість спецмашин
У Тростянці 2 жовтня відбулися тактико-спеціальні навчання з відпрацюванням ліквідації надзвичайної ситуації.
За тактичним задумом, на автодорозі сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів (автоцистерна). Із вантажівки стався витік аміаку на проїжджу частину дороги.
Тростянецькі рятувальники здійснили аварійно-рятувальні роботи з ліквідації розливу аміаку та деблокування потерпілого із вантажівки.
У ході навчань тренери перевіряли вміння та навички особового складу спеціалізованих служб району під час ліквідації наслідків можливої надзвичайної ситуації.
У навчаннях взяли участь 26 працівників спеціалізованих служб та шість одиниць техніки.
Джерело: i-vin.info