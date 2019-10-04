У Тростянці рятувальники тренувалися ліквідовувати витік аміаку



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Задіяли три десятки людей та шість спецмашин

У Тростянці 2 жовтня відбулися тактико-спеціальні навчання з відпрацюванням ліквідації надзвичайної ситуації.

За тактичним задумом, на автодорозі сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів (автоцистерна). Із вантажівки стався витік аміаку на проїжджу частину дороги.

Тростянецькі рятувальники здійснили аварійно-рятувальні роботи з ліквідації розливу аміаку та деблокування потерпілого із вантажівки.

У ході навчань тренери перевіряли вміння та навички особового складу спеціалізованих служб району під час ліквідації наслідків можливої надзвичайної ситуації.

У навчаннях взяли участь 26 працівників спеціалізованих служб та шість одиниць техніки.

Джерело: i-vin.info