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    У Тростянці рятувальники тренувалися ліквідовувати витік аміаку

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    У Тростянці рятувальники тренувалися ліквідовувати витік аміаку

    Задіяли три десятки людей та шість спецмашин

    У Тростянці 2 жовтня відбулися тактико-спеціальні навчання з відпрацюванням ліквідації надзвичайної ситуації. 

    За тактичним задумом, на автодорозі сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів (автоцистерна). Із вантажівки стався витік аміаку на проїжджу частину дороги.

    Тростянецькі рятувальники здійснили аварійно-рятувальні роботи з ліквідації розливу аміаку та деблокування потерпілого із вантажівки.

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    У Тростянці рятувальники тренувалися ліквідовувати витік аміаку
    У Тростянці рятувальники тренувалися ліквідовувати витік аміаку

    У ході навчань тренери перевіряли вміння та навички особового складу спеціалізованих служб району під час ліквідації наслідків можливої надзвичайної ситуації.

    У навчаннях взяли участь 26 працівників спеціалізованих служб та шість одиниць техніки.

    Джерело: i-vin.info

    навчання рятувальники Вінниччина
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