На Вінниччині чоловік убив жінку через відмову позичити гроші

Під час суперечки чоловік побив 68-річну жінку кулаками та табуретом по голові

У Ямполі Вінницької області правоохоронці затримали чоловіка. Він підозрюється у вбивстві пенсіонерки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«36-річний нетверезий фігурант прийшов додому до потерпілої, щоб позичити грошей, на ґрунті чого у них виник конфлікт. Під час суперечки зловмисник побив 68-річну жінку кулаками та табуретом по голові. Від отриманих травм вона померла. За вчинене чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавленням волі, з конфіскацією майна», – йдеться у повідомленні.

Злочин стався 15 вересня ввечері у м. Ямпіль. Оперативники поліції встановили особу правопорушника – місцевого жителя, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності та відбував покарання у місцях позбавлення волі. Чоловіка затримали за місцем проживання.

Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, було виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик жорстоко вбив двох підлітків – учнів 10 та 11 класу, які йшли до школи.

За фактом вбивства двох людей слідчі розслідують кримінальне провадження, передбачене п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Умисне убивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

11 вересня, суд обрав підозрюваному у вбивстві Олексію Пономарьову міру запобіжного заходу – взяття під варту.