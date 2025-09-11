Вбивство школярів у Шаргороді. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Головна Вінниця Новини
Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Олексій Пономарьов підозрюється у вбивстві двох школярів
фото: Денис Булавін/ hromadske

Триває досудове розслідування

Сьогодні, 11 вересня, Вінницький міський суд обрав підозрюваному у вбивстві двох школярів у Шаргороді Олексію Пономарьову запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою строком на 60 діб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

Серед основних версій слідство розглядає ймовірний конфлікт між ексвикладачем та одним із потерпілих. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, було виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик жорстоко вбив двох підлітків – учнів 10 та 11 класу, які йшли до школи.

За фактом вбивства двох людей слідчі розслідують кримінальне провадження, передбачене п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Умисне убивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Згідно із розпорядженням міського голови Шаргородської міської ради, 10 та 11 вересня у громаді оголошено днями жалоби.

До слова, завтра, 12 вересня 2025 року, Шаргородська громада прощатиметься з двома школярами – Владиславом Бевзом та Миколою Біликом, які 10 вересня стали жертвами нападу озброєного ножем колишнього вчителя одного з загиблих 10 вересня. Про це повідомив міський голова Шаргородської міської ради Володимир Барецький.

