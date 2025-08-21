19 підозр, 37 млн грн збитків. Генпрокурор заявив про викриття злочинних схем на Вінниччині

Ексголова Микулинецької сільради підозрюється в зловживанні службовим становищем

На Вінниччині прокурори викрили розкрадання бюджетних коштів, земель та комунального майна. Підозри отримали 19 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

Підозри отримали:

ексголова Микулинецької сільради – зловживання службовим становищем і підробка документів про виділення 29 га сільгоспземель;

колишній начальник ГУ ДСНС України у Вінницькій області – розтрата бюджетних коштів при закупівлі 790 комплектів РХБ-захисту. Мільйонні збитки і неякісний спецодяг;

держреєстратор виконкому Чечельницької селищної ради – незаконно зареєстрував право власності на частки будівель та споруд Вінницького навчального курсового комбінату аграрної освіти;

держреєстратор Томашпільської РДА – незаконна реєстрація права власності на земельні ділянки сільгосппризначення;

посадовець управління комунальної власності Калинівської міськради, підрядник та технагляд – привласнили кошти під час капремонту дороги;

начальник управління праці та соцзахисту населення та начальник відділу бухобліку Жмеринської міськради — нараховували зарплату «мертвим душам», а гроші забирали собі;

два підрядники – замість будівельних робіт заволоділи бюджетними коштами;

колишній майстер лісу ДП «Гайсинський лісгосп» – службова недбалість, що призвела до незаконної вирубки лісу.

Раніше Офіс генерального прокурора та Нацполіція викрили зловмисників, які займалася «тіньовими» постачаннями російських ліків на сотні мільйонів гривень. Схему очолив росіянин, який є власником великого фармацевтичного холдингу та членом академії медичних наук РФ.

Також прокурори Донецької області спільно з правоохоронними органами провели масштабну спецоперацію, викривши посадовців та підприємців, які замість допомоги ЗСУ та цивільному населенню працювали на власну кишеню. Наразі про підозру повідомлено 20 особам, а загальна сума збитків бюджету перевищує 43,7 млн грн.