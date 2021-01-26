На Вінниччині місцева жителька врятувала лебедя з пораненою браконьєрами лапою

Жінка віддала птаха у спеціалізований притулок

Вінничанка Олеся Кірпа підібрала днями біля лісу лебедя з розтрощеною ніжкою – той сам кинувся ледь не під колеса авто, щоб його помітили. Про це пише Голос Вінниці.

«Перспективи у лебедятка вкрай сумні. Після огляду і рентгена стало зрозуміло що це результат невеликого капкана. Ноги не відсік, але кістку перетворив у кашу. Збирати нічого. Наклали фіксацію і робимо ставку на молодість – раптом хоч якось прихопиться. Бо ні внутрішньої, ні зовнішньою фіксацією цю «дробльонку» не збереш… Якщо лапа почне відмирати, доведеться ампутувати. Лебідь на протезі – річ не можлива через вагу птаха», – пише власниця жмеринського притулку «Місячна долина» Олена Будзинська.

Висновки щодо капкана та малої надії на повноцінне одужання птаха зооактивісти зробили після візиту до спеціалістів у Києві.

Нагадаємо, що на Запоріжжі лебідь впав на прилавок з мандаринами, коли летів у вирій.

До слова, сотню рідкісних тварин люди викинули на вулицю, вони замерзли на смерть.