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    На Вінниччині місцева жителька врятувала лебедя з пораненою браконьєрами лапою

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    На лебедя очікує довготривале лікування - На Вінниччині місцева жителька врятувала лебедя з пораненою браконьєрами лапою
    На лебедя очікує довготривале лікування
    Фото з відкритих джерел

    Жінка віддала птаха у спеціалізований притулок

    Вінничанка Олеся Кірпа підібрала днями біля лісу лебедя з розтрощеною ніжкою – той сам кинувся ледь не під колеса авто, щоб його помітили. Про це пише Голос Вінниці.

    «Перспективи у лебедятка вкрай сумні. Після огляду і рентгена стало зрозуміло що це результат невеликого капкана. Ноги не відсік, але кістку перетворив у кашу. Збирати нічого. Наклали фіксацію і робимо ставку на молодість – раптом хоч якось прихопиться. Бо ні внутрішньої, ні зовнішньою фіксацією цю «дробльонку» не збереш… Якщо лапа почне відмирати, доведеться ампутувати. Лебідь на протезі – річ не можлива через вагу птаха», – пише власниця жмеринського притулку «Місячна долина» Олена Будзинська.

    Висновки щодо капкана та малої надії на повноцінне одужання птаха зооактивісти зробили після візиту до спеціалістів у Києві.

    Нагадаємо, що на Запоріжжі лебідь впав на прилавок з мандаринами, коли летів у вирій.

    До слова, сотню рідкісних тварин люди викинули на вулицю, вони замерзли на смерть

    Теги: Вінниця смерть Вінниччина жінка притулок
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