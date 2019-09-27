На Вінниччині День села відзначили футбольним матчем



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Нещодавно - велике престольне свято - Різдво Пресвятої Богородиці або як ще його називають - Друга пречиста

Вже традиційно, в селі Мізяківські –Хутори в цей день подвійне свято, адже відзначається ще і день народження села.

Першим із вітальним словом до односельчан та гостей звернувся очільник громади Василь Король. Він привітав людей з чудовими празниками - Днем села та Успінням Пресвятої Богородиці. На дійство завітали гості з району.

Розпочалось святкування зі спортивних змагань між футбольними та волейбольними командами, після яких переможці були нагороджені кубками, медалями та грамотами. Спонсори подарували місцевим футболістам форму, м’ячі та інші спортивні приладдя. Урочиста частина відбулась у місцевому клубі, де й відбувалось дійство. Для малечі біля закладу культури були організовані різноманітні розваги, які їм подарували місцеві меценати, а це: батут, безліч позитивних емоцій і посмішок, та солодощі.

Дітки шкільного віку демонстрували та продавали виготовлені власноруч вироби - торти, різноманітну випічку та картини бісером.

Традиційно була розіграна безкоштовна лотерея.

Очільник територіальної громади відзначив найкращих із кращих почесними грамотами та грошовими винагородами, було вшановано найкращих трудівників-односельців, які працюють задля розвитку та процвітання селища у різних галузях.

Привітати своїх сусідів завітали художні колективи з сіл Сальники, Сосонки, та вокальний ансамбль села Переорки «Жартівниці». Впродовж дійства яскравими барвами вирувала весела та патріотична концертна програма.

Джерело: vn.presspoint.in.ua