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Обдурили навчальний заклад на понад пів млн грн: у Вінниці судитимуть підприємців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Обдурили навчальний заклад на понад пів млн грн: у Вінниці судитимуть підприємців
У Вінниці слідчі завершили досудове розслідування щодо двох підприємців, причетних до шахрайства
колаж: glavcom.ua

Підприємці можуть отримати від трьох до восьми років тюрми

У Вінниці двоє підприємців, діючи за попередньою змовою, уклали договір на виконання робіт із монтажу поліетиленового пожежного резервуара для одного з навчальних закладів. Зловмисники отримали 590 тис. грн, проте зобов’язань не виконали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Обвинувальний акт за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, слідчі відділу поліції № 3 Вінницького райуправління скерували до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

До слова, Вінницький міський суд визнав неповнолітнього одесита винним у підпалі входу до будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Згідно з матеріалами справи, у Вінниці 6 липня 2024 року близько 04:00 стався підпал будівлі ТЦК. Займання на сходах центрального входу вдалося локалізували силами чергової частини.

Раніше Служба безпеки та Національна поліція ліквідували на Вінниччині схему вимагання грошей у сімей українських захисників.

Теги: Вінниця шахрайство гроші

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