На Вінниччині директор кар'єру незаконно видобував вапняк, на нього чекає суд
Вапняку було добуто на 150 млн грн
Вінницькою обласною прокуратурою передано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора державного підприємства «Мурафський кар’єр» за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 2 ст. 240 КК України). Про це передає пресслужба Вінницької обласної прокуратури.
За даними слідства, ексдиректор державного підприємства «Мурафський кар’єр», у проміжок часу з 02.06.2015 по 31.12.2018, всупереч вимогам ст. ст. 14, 15, 16, 17 Кодексу України про надра, п. 22 порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, достовірно знаючи про те, що у вказаного державного підприємства спеціальний дозвіл на користування надрами зупинений, а надалі анульований, організував, незаконне видобування флюсового вапняку на території Жданівського родовища, яке перебувало у користуванні підприємства.
У результаті зазначених дій, незаконно видобуто корисних копалин загальнодержавного значення – вапняку флюсового у кількості 58811 м³, що становить майже 105 тонн на суму 150 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому за оперативного супроводження УСБУ у Вінницькій області.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, що на Одещині СБУ викрила незаконний піщаний кар'єр, який завдав державі збитків на 100 млн грн.