Негода 7 серпня: де очікуються грози та шквали

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

У деяких регіонах оголошено I рівень небезпечності, жовтий

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні 7 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Вдень 7 серпня в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – наголосив Український гідрометеорологічний центр.

Водночас у більшості областей зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, в Україні 6 серпня – пік хвилі аномальної спеки. Стовпчики термометрів у низці областей піднялися до +35...+38°C.

Зауважимо, медики наголошують, що найвищий ризик перегріву мають діти, люди похилого віку, вагітні жінки, а також люди із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, цукровим діабетом та іншими хронічними хворобами. Насамперед українцям рекомендують уникати перебування під прямим сонячним промінням із 11:00 до 16:00, коли сонячна активність є найвищою.

Також аномальна спека у столиці стала серйозним випробуванням для домашніх улюбленців. «Главком» зібрав поради ветеринарів та досвідчених господарів для захисту тварин.

До слова, через тривалу спеку та дефіцит опадів у більшості річок України зберігається стійке маловоддя, а на окремих водних об'єктах уже зафіксовано історично низькі рівні води. У Міністерстві економіки та довкілля попередили, що така ситуація вже впливає на водопостачання, сільське господарство, енергетику та стан водних екосистем.