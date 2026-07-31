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На Вінниччині росіяни атакували відділення «Нової пошти»: фото наслідків

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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На Вінниччині росіяни атакували відділення «Нової пошти»: фото наслідків
Наслідки удару по Вінницькій області
фото: ОВА

Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей

Серед поранених – 19-річний хлопець, який дістав поранення середнього ступеня тяжкості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільницю Вінницької обласної військової адміністрації Наталю Заболотну.

Ще четверо людей отримали легкі травми. На місці події працюють усі екстрені та профільні служби. Інформація про наслідки російського удару уточнюється.

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Росія атакувала «Нову пошту»
Вінницька ОВА

Раніше у Вінницькій ОВА повідомили про влучання в цивільну інфраструктуру. На місце події оперативно виїхали усі екстрені служби.

У ніч проти 31 липня російські війська атакували Україну, застосувавши 255 ударних і безпілотників-імітаторів різних типів. Повітряним силам ЗСУ вдалося збити або подавити 195 ворожих безпілотників різних типів на півночі, сході та півдні країни. Водночас зафіксовано влучання 22 ударних дронів на 14 локаціях. Падіння уламків збитих БпЛА зафіксували ще у чотирьох місцях.

Нагадаємо, об'єкти «Нової пошти» вже неодноразово потрапляли під російські удари. У ніч проти 30 липня російські війська під час масованої атаки по Україні завдали удару по сортувальному терміналу «Нової пошти» у Полтаві. На момент обстрілу працівники перебували в укриттях, тому обійшлося без постраждалих. 

25 липня унаслідок удару російського реактивного безпілотника по Сумах загинули троє водіїв «Нової пошти». Через загрозу повторних атак рятувальники не змогли одразу розпочати повноцінну ліквідацію наслідків удару. Вночі 24 липня росіяни атакували Ізюм на Харківщині керованими авіабомбами. Один із боєприпасів влучив у вантажне відділення «Нової пошти». 

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Теги: обстріл Нова пошта Вінниця

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