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Росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Вінниччині: є постраждалий

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Вінниччині: є постраждалий
Ворог атакував Вінниччину
колаж: glavcom.ua

Інформація про наслідки російського удару уточнюється

Уранці 31 липня російські війська атакували Вінницьку область. Зафіксовано влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальницю Вінницької обласної військової адміністрації Наталю Заболотну.

«Вінниччина під повітряною атакою ворога. Є влучання в цивільну інфраструктуру», – повідомила вона.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждала одна людина. Наразі всі екстрені служби прямують на місце події. Інформація про наслідки російського удару уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Під ударами опинилися Київ, Львів, Полтавщина, Кривий Ріг, Харків, Вінниця, Суми, Рівненщина, Івано-Франківщина та інші регіони. Внаслідок обстрілів загинули й постраждали мирні жителі, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, підприємства та виникли масштабні пожежі.

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Теги: Вінниччина обстріл

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