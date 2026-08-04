На Вінниччині до суду скеровано справу матері, яка ледь не зарізала доньку

Жінка може отримати до 15 років позбавлення волі

Прокурори Могилів-Подільської прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 52-річної жительки Ямпільської громади. Їй інкриміновано закінчений замах на вбивство своєї 17-річної доньки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

Йдеться про подію, яка сталася 19 травня цього року у помешканні сім’ї.

«Обвинувачена була в стані алкогольного сп’яніння і сварилася з донькою. Потім схопила кухонний ніж та почала погрожувати ним дитині. Дівчина хотіла відібрати знаряддя у матері, але, зрозумівши, що не справиться, вийшла з кімнати. У цей момент жінка вдарили доньку ножем у спину», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, потерпіла змогла втекти і викликати швидку допомогу. Її тілесне ушкодження кваліфіковано як легке.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою. За інкримінований злочин передбачено покарання – до 15 років позбавлення волі.

До слова, у Подільському районі Києва 17-річний юнак поранив ножем патрульного поліцейського, який прибув на виклик про домашнє насильство.