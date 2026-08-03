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Музично-спортивний фестиваль Boh Sup Fest на Вінничині зібрав 439 тис. грн для ЗСУ

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Музично-спортивний фестиваль Boh Sup Fest на Вінничині зібрав 439 тис. грн для ЗСУ
Наступного року фестиваль переїде до переїде до Паланської затоки
Фото: БФ «Тихо»

Фестиваль відбувся за підтримки Міністерства культури України

Музично-спортивний фестиваль Boh Sup Fest, який відбувся 1 серпня на міському пляжі Ладижина у Вінницькій області, цьогоріч привабив майже 8 тис. відвідувачів і зібрав 439 тис. грн на потреби Збройних сил України, повідомляє «Главком» з посиланням на організаторів фестивалю, благодійний фонд «Тихо».

«Boh Sup Fest для нас – це спосіб показати, що навіть невелике місто може створювати події, які об'єднують тисячі людей навколо важливих сенсів. Ми безмежно вдячні кожному гостю, волонтеру, артисту, партнеру й усій команді, яка творила цей день. Саме завдяки вам вдалося зібрати 439 тис. грн на підтримку екіпажу Vampire батальйону Fobos 46 окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ. Але подія має ще одну важливу місію – повернути людям назву цієї річки. Століттями вона була відома як Бог, і ми хочемо, щоб дедалі більше українців відкривали для себе цю сторінку нашої історії. Ми віримо, що саме з таких розмов починаються великі зміни», – зазначила комунікаційна директорка БФ «Тихо» Ганна Куренкова.

Андрій Лиман, засновник БФ «Тихо» також повідомив, що фестиваль обов'язково матиме продовження. Уже у 2027 році Boh Sup Fest переїде до Паланської затоки – одного з наймальовничіших куточків Південного Бугу поблизу Ладижина. Саме там фестиваль планують зробити ще масштабнішим, із новими спортивними, культурними та благодійними активностями.

До слова, на фестивалі «Файне Місто», що відбувся у Львові з 31 липня по 2 серпня та допомагав збирати кошти на підтримку українських захисників, виступив литовський рок- та постпанк-гурт Katarsis, який представляв свою країну на Євробаченні-2025.

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Теги: спорт ЗСУ музика Вінниця фестиваль

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