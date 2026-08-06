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Вінниччина: під час пожежі в будинку загинула жінка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вінниччина: під час пожежі в будинку загинула жінка
Тіло загиблої жінки в будинку виявив її зять
фото: ДСНС Вінниччини (ілюстративне)

ДСНС: Не залишайте без нагляду свічки, газові прилади та інші джерела відкритого вогню

У селі Широка Гребля Якушинецької громади внаслідок пожежі у будинку загинула 85-річна місцева жителька. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

«На Вінниччині вогонь забрав ще одне людське життя. В с. Широка Гребля Якушинецької громади на пожежі загинула 85-річна жінка. Її в одній із кімнат будинку виявив зять та горіння вже не було, тому рятувальники до ліквідації не залучалися», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники наголосили: «Вогонь не пробачає необережності, а порушення простих правил безпеки може мати фатальні наслідки. Не залишайте без нагляду свічки, газові прилади та інші джерела відкритого вогню. Подбайте про безпеку своїх близьких, особливо людей похилого віку. Пам'ятайте, що необережність може коштувати найдорожчого».

Нагадаємо, на Вінниччині у с. Бубнівка Гайсинської громади сталася трагедія. Через необережність під час куріння спалахнув житловий будинок. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили обгоріле тіло чоловіка. Загинув 54-річний власник домоволодіння.

Раніше на Вінниччині через несправні печі загинули двоє людей. У с. Якушинці Вінницького району під час ліквідації загоряння будівельного вагончика рятувальники виявили тіло чоловіка, віком близько 50 років. Зокрема, у с. Жеребилівка Яришівської громади під час пожежі в приватному житловому будинку загинула 92-річна жінка.

Теги: ДСНС пожежа Вінниччина

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