На Вінниччині майже тисячу сміттєзвалищ скоротять до 37 полігонів



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Скорочення буде проводитися поступово - до 2030 року

За участі голови обласної Ради Анатолія Олійника, голови облдержадміністрації Владислава Скальського та офіційної делегації швейцарсько-українського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO на чолі з Юргом Крістеном відбулась презентація та обговорення першого в Україні Регіонального плану управління відходами у Вінницькій області.

Рік тому роботу над цим документом розпочала експертна група DESPRO. З липня цього року тривала інформаційно-просвітницька кампанія для жителів Вінниччини та органів місцевого самоврядування. Головні положення Регіонального плану презентували в Іллінцях для керівників вінницьких громад.

Організаторами заходу є Агенція регіонального розвитку Вінницької області, Вінницька обласна Асоціація органів місцевого самоврядування за підтримки швейцарсько-українського проєкту DESPRO.

Регіональні плани управління відходами – єдине правильне рішення для областей, переконані фахівці DESPRO разом експертами Мінекології України. Виробляючи від 350 до 500 тисяч тонн відходів усіх типів за рік, Вінниччина має невтішну та навіть загрозливу екологічну ситуацію. Як і в цілому в Україні, частина відходів осідає на полігонах, які давно перевантажені й працюють з порушенням екологічно-санітарних норм. Решта опиняється на стихійних звалищах, які є практично в кожному селі. Громади, переважно, ще далекі від розуміння особистої відповідальності за вироблення сміття.

«Були спроби раніше розв’язувати проблему поводження з твердими побутовими відходами на прикладі Італії, – зазначив голова обласної Ради Анатолій Олійник. – І це було початковим етапом. Безцінний досвід отримала наша область від співпраці з DESPRO – а це й експертні оцінки, поради та втілення проєктів. Наразі Вінниччина пройшла перший з етапів розуміння системи поводження із твердими побутовими відходами і переходимо до наступного – до впровадження Регіонального плану управління відходами, який повинен бути реалізований владою, громадою та в цілому державою. Для цього нині створена законодавча база, адже розпорядженням Кабінету Міністрів України схвалено Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року».

Нагадаємо, з метою дотримання вимог, задекларованих у Національній стратегії, 15 квітня 2018 року між швейцарсько-українським проєктом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, Вінницькою обласною державною адміністрацією та Вінницькою обласною Радою було підписано Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво.

«98% відходів потрапляють на полігони й там залишаються захороненими, наша мета поступово зменшити їх до 30%, – прокоментував експерт з питань децентралізації та публічних послуг проєкту DESPRO В’ячеслав Сороковський. – Так, завдання – амбітні. Повинні визнати – кожен Регіональний план має свої специфіки. Щодо вінницького, то залучено багато ресурсу, аби на початковому етапі зрозуміти, де ми є сьогодні та що потрібно розвивати далі. Цей план стосуватиметься усіх потоків відходів. У нашому фокусі сьогодні – відходи муніципальні».

Згідно з Нацстратегією, в області мають бути визначені території оптимального охоплення, так звані, кластери. Кожен кластер має об’єднувати кілька районів із населенням у150-400 тис. Як сказав В’ячеслав Сороковський, Регіональний план управління відходами у Вінницькій області – це документ, який створюється в області для області.

Масштабне укладання вихідної інформації, а це збір даних щодо всіх видів відходів за останні 10 років, стало основою для першого та другого розділів Регіонального плану. Вінниччина уже має ґрунтовний аналіз наявного стану системи управління відходами з опорою на особливості адміністративного устрою, демографічної, соціальної та економічної характеристик області.

«Наші цільові показники, локалізовані для Вінницької області – організувати цілу систему заходів, аби досягти оптимістичних показників: збільшення обсягів побутових відходів, що спрямовуються на повторне використання з нинішнього нуля до 10% у 2030 році, – розповів експерт-консультант проєкту DESPRO з питань поводження з відходами Дмитро Лазненко. – Зменшити обсяги захоронення побутових відходів до 2030 року з 99,6% до 30%. Також зменшити кількість полігонів та звалищ твердих побутових відходів із 741 одиниці до 37 у 2030 році. А також, що важливо – створити мережу регіональних полігонів побутових відходів. Тобто має бути один полігон в кожному з кластерів».

Також експерти DESPRO презентували очільникам об’єднаних територіальних громад карту з варіантами розподілу Вінницької області на кластери – території, у межах яких можна максимально оптимізувати всі витрати, скоординувати логістику й технологічні рішення. Кластер має об’єднати кілька районів чи ОТГ області, де проживає щонайменше 150 тис. людей, які утворюють принаймні 50 тис. тонн відходів за рік. Кожен кластер матиме полігон, що відповідатиме необхідним вимогам і враховуватиме вплив на довкілля. Тут будуть локалізовані сміттєсортувальна лінія, перевантажувальна станція, діятимуть єдина чи скоординована система збирання та вивезення відходів і, як варіант, тарифна політика. Таких об’єднань у Вінницькій області може бути 5-6.

«Не всі органи місцевого самоврядування області, які повністю відповідають за організацію надання послуг з поводження із відходами, готові вичерпно розповісти про ситуацію у своїх громадах, – розповіла про результати проведеної роботи директорка Агенції регіонального розвитку Вінницької області Наталя Гижко. – Два місяці тому ми надіслали анкети до 490 громад і отримали лише 81 відповідь. Прикро, але в 41 із цих громад відсутня спеціалізована техніка для вивезення відходів, у 12 громадах сміття вивозять щотижня, у решті – раз у два тижні й рідше. 12% громад взагалі не мають послуг із вивезення відходів, а 77% – жодним чином їх не сортують».

«У Вінницькій області деякі громади певним чином розпочали розглядати побутові відходи не як непотріб, а як джерело доходу, – сказав голова облдержадміністрації Владислав Скальський. – Іллінці – тому приклад, де із поліетилену виготовляють тротуарну плитку. В рамках проєкту DESPRO зараз розповсюджується практика поводження із побутовими відходами. Це наше майбутнє. У нас є можливість навчитися цим підходам у швейцарських партнерів. І надалі розповсюджувати своє відношення до твердих побутових відходів, адже від нашого ставлення залежить як виглядатиме наша планета завтра. Сортуйте, збирайте, переробляйте, робіть міста кращими: сталими й розвиненими».

Презентація в Іллінцях – це лише перша спроба публічно обговорити початкові важливі розділи Регіонального плану. Діалог між громадами та в середині громад безпосередньо впливатимуть на зміну ситуації з відходами.

