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    На Вінниччині під час пожежі загинув батько з дочкою

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    На Вінниччині під час пожежі загинув батько з дочкою

    Трагедія сталася у Барському районі

    11 листопада в селі Васютинці Барського району сталася пожежа. Вогонь помітили у приватному будинку. Загинуло двоє людей. 

    Про це повідомляють рятувальники Вінниччини. 

    Загорання сталося в одній із кімнат будинку, зайнялося ліжко. Внаслідок чого загинув 61-річний чоловік та його 30-річна донька. Тіла загиблих виявили місцеві жителі.

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    На Вінниччині під час пожежі загинув батько з дочкою
    На Вінниччині під час пожежі загинув батько з дочкою
    На Вінниччині під час пожежі загинув батько з дочкою

    Ймовірна причина займання - порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації приладів пічного опалення.

    пожежа трагедія рятувальники Вінниччина
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