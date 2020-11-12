На Вінниччині під час пожежі загинув батько з дочкою
Трагедія сталася у Барському районі
11 листопада в селі Васютинці Барського району сталася пожежа. Вогонь помітили у приватному будинку. Загинуло двоє людей.
Про це повідомляють рятувальники Вінниччини.
Загорання сталося в одній із кімнат будинку, зайнялося ліжко. Внаслідок чого загинув 61-річний чоловік та його 30-річна донька. Тіла загиблих виявили місцеві жителі.
Ймовірна причина займання - порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації приладів пічного опалення.