На Вінниччині підтвердили 5455 випадків коронавірусу



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Зареєстровано 104 летальних випадків від ускладнень викликаних коронавірусною хворобою

Станом на ранок 23 вересня у Вінницькій області виявили 5455 випадків інфікування коронавірусом від початку пандемії. Це 78 нових захворілих за останню добу.

Про це повідомляють у Вінницькому обласному лабораторному центрі МОЗ.

«Станом на 11.00 годин 23 вересня на території Вінницької області зареєстровано 7345 підозр на COVID-19. У 5455 випадках виявлений коронавірус, в тому числі у 382 дітей (місто Вінниця – 202, Вінницький район – 26, Козятинський район – 22, Хмільницький район – 19, Шаргородський район – 12, Жмеринський, Калинівський та Томашпільський райони – по 11, Немирівський район – 10, Тиврівський район – 9, Бершадський район – 7, Тростянецький район – 6, Гайсинський, Липовецький та Погребищенський райони - по 5, Крижопільський, Могилів-Подільський райони – по 4, Барський та Літинський райони – по 3, Іллінецький район – 2, Мурованокуриловецький, Тульчинський, Чернівецький, Ямпільський райони та в місті Ладижин по 1 дитині)», - йдеться у повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані:

місто Вінниця - 2806 (+49 за добу),

Вінницький район – 358 (+7 за добу),

Калинівський район - 216 (+1 за добу),

Жмеринський район – 207 (+2 за добу),

Могилів-Подільський район - 194,

Хмільницький район - 191 (+6 за добу),

Козятинський район – 189 (+1 за добу),

Тиврівський район – 172 (+3 за добу),

Тростянецький район – 143,

Бершадський район - 133 (+1 за добу),

Шаргородський район – 114 (+1 за добу),

Томашпільський район – 88 (+1 за добу),

Немирівський район – 84 (+1 за добу),

Літинський район – 77 (+2 за добу),

Тульчинський район – 71 (+1 за добу),

Погребищенський район – 59,

Крижопільський район - 58,

Гайсинський район – 49,

Барський район – 48,

Липовецький район – 47 (+1 за добу),

Іллінецький район – 40,

Чернівецький район – 29,

Ямпільський район – 19 (+1 за добу),

місто Ладижин – 16,

Піщанський район – 14,

Мурованокуриловецький район – 12,

Теплицький район – 7,

Оратівський район - 7,

Чечельницький район - 7.

Зареєстровано 104 летальних випадків від ускладнень викликаних коронавірусною хворобою у дорослих (місто Вінниця - 50, Бершадський район - 6, Вінницький район – 5, Тростянецький район - 5, Жмеринський район - 4, Козятинський район - 4, Хмільницький район - 4, Калинівський район - 3, Літинський район – 3, Могилів-Подільський район - 3, Тульчинський район – 3, Барський район – 2, Крижопільський район – 2, Чернівецький район – 2, Гайсинський район – 1, Іллінецький район – 1, Немирівський район - 1, Теплицький район – 1, Томашпільський район – 1, Тиврівський район – 1, Ямпільський район – 1 та місто Ладижин - 1).

Одужало 3580 осіб, (в точу числі 285 дітей і 556 медичних працівників), з них по місту Вінниця 1873 особи, повторне лабораторне дослідження не виявило коронавірусу в організмі перехворілих.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 вересня в Україні зафіксовано 3 497 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Кількість активних хворих становить 99 359. Загалом в Україні 184 734 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, із них 3705 летальних, 81 670 пацієнтів одужали. Проведено 2 102 377 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 769 пацієнтів.