У Вінниці на Старому місті облаштовують велосмугу



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Благоустрій міста триває

У місті продовжують розвивати велоінфраструктуру. Днями розпочали облаштовувати ще одну велосмугу – по вул. Московській: на ділянці від вул. Д.Нечая до вул. Я. Гальчевського. Смуги будуть по обох боках проїжджої частини, ширина кожної з них 1,5 м. Загалом у місті вже облаштували 78 км велодоріжок.

Відзначимо, що у 2013 році була розроблена та затверджена рішенням сесії міської ради «Програма розвитку велосипедного руху у м. Вінниця на 2013-2020 роки». В рамках цього документу було заплановано облаштувати 85 км велосипедних маршрутів різного типу та влаштувати велопарковки по всьому місту.

«Ми продовжуємо розвивати велоінфраструктуру міста. Наразі ми облаштовуємо велосмугу по вул. Московській протяжністю 1,5 км. Вона буде нанесена по обох сторонах дороги. Також там буде впорядковано проїжджу частину її ширина складатиме 4,5 метра. Роботи тривають, ще будуть встановлені відповідні дорожні знаки та нанесені велосипедні переїзди», – розповідає керівник розвитку велоінфраструктури у Вінниці Андрій Сорокін.