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    Новини

    На Вінниччині продовжує палати сухостій

    • Розсилка
    На Вінниччині продовжує палати сухостій

    За добу у вогні було знищено 10 гектарів сухої рослинності

    Вчора, 13 вересня, рятувальникам Могилів-Подільського району повідомили про займання сухостою в с. Серебрія.

    На виклик прибули вогнеборці ДПРЧ No12 та встановили, що пожежа охопила близько 3 гектарів землі. За півтори години займання було ліквідовано.

    Аналогічні пожежі в екосистемах загасили рятувальники Ямпільського, Тростянецького, Немирівського, Шаргородського, Ямпільського, Жмеринського, Тиврівського, Вінницького, Погребищенського та Крижопільського районів області.

    Загалом до гасіння сухого настилу залучили 62 бійців ДСНС.

    Фахівці встановлюють причини займань.

    пожежа ДСНС рятувальники Вінниччина
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