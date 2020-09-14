На Вінниччині продовжує палати сухостій
За добу у вогні було знищено 10 гектарів сухої рослинності
Вчора, 13 вересня, рятувальникам Могилів-Подільського району повідомили про займання сухостою в с. Серебрія.
На виклик прибули вогнеборці ДПРЧ No12 та встановили, що пожежа охопила близько 3 гектарів землі. За півтори години займання було ліквідовано.
Аналогічні пожежі в екосистемах загасили рятувальники Ямпільського, Тростянецького, Немирівського, Шаргородського, Ямпільського, Жмеринського, Тиврівського, Вінницького, Погребищенського та Крижопільського районів області.
Загалом до гасіння сухого настилу залучили 62 бійців ДСНС.
Фахівці встановлюють причини займань.