На Вінниччині створили авіаескадрилью для Сил спеціальних операцій



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Ескадрилья побудована за стандартами НАТО

8-9 січня новостворена ескадрилья братиме участь у перших цьогорічних польотах

На Вінниччині створили 35-ту змішану авіаційну ескадрилью, що призначена для оперативного повітряного забезпечення діяльності Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Згідно зі спільною директивою, наказу командувача Сил спеціальних операцій та наказу командувача Повітряних Сил ЗС України, ескадрилья підпорядкована безпосередньо 456-й бригаді транспортної авіації та оперативно командуванню Сил спеціальних операцій. Ескадрилья побудована за стандартами НАТО, близько 80% чисельності складають військові 456-ї бригади, також вона включає штаб, що комплектується з інших частин», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 8-9 січня новостворена ескадрилья братиме участь у перших цьогорічних польотах 456-ї бригади. Це будуть тренувальні польоти для підтримання навичок.

Як повідомляють у Міноборони, до кінця 2020 року на озброєнні ескадрильї перебуватиме три типи авіаційної техніки – гелікоптери Мі-2 та Мі-8, а також літаки Ан-26.

Після 2020-го року в складі 35-ї ескадрильї також з’являться бойові гелікоптери Мі-24.

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