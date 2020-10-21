На Вінниччині тривають ремонтні роботи на мосту через Південний Буг



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З 10 жовтня відбулося повне перекриття руху через міст

У Немирівському районі продовжують роботи з капітального ремонту на мосту, що проходять через річку Південний Буг.

Про це повідомляють у «Службі місцевих автомобільних доріг Вінницької області».

Міст розташований на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О-02-21-05 Торків - Брацлав - Ситківці - Леухи - ст. Монастирище км 36+040. Наразі завершено демонтаж застарілих конструкцій мосту.

Від початку ремонту влаштовано монолітну залізобетону плиту по лівій стороні та бордюри пішохідної зони, змонтовано систему водовідведення по лівій стороні проїжджої частині, нові шафові стінки, відремонтовано та захищено існуючі залізобетонні балки прогонової будови.

Значний обсяг робіт ще попереду – влаштування монолітної залізобетонної плити по правій стороні, зливних каналізацій, тротуарів на підходах, технічних засобів організації дорожнього рух, металевого перильного та бар’єрного огородження, водовідведення з моста та підходів, герметичних деформаційних швів з металевим обрамленням, гідроізоляційних мембран, асфальтобетонного покриття.

З 10 жовтня відбулося повне перекриття руху через міст.

Джерело: Vinbazar