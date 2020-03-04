На Вінниччині тривають роботи з експлуатаційного утримання доріг державного значення
Ремонтні роботи проводяться на шести автошляхах
На замовлення Служби автомобільних доріг районні філії підрядної організації ДП «Вінницький облавтодор» виконують ряд заходів по забезпеченню безпечного проїзду автошляхами області.
Тривають роботи з аварійного ремонту на дорогах регіонального та територіального значення:
- Р-36 Немирів – Могилів-Подільський
- Р-33 Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка - /М-16/
- Р-54 Краснопілка - Теплик - Бершадь - Саврань - Дубинове - /М-05/
- Т-02-12 Вінниця - Шпиків – Комаргород
- Т-06-10 Любар - Хмільник - Лука-Барська - Нова Ушиця
- Т02-03 Турбів - Погребище - Сквира
Також проводяться роботи з очищення проїзної частини, лотків, бордюрів від відсіву, ремонт бар’єрного огородження, заміна дорожніх знаків, планування узбіч.
Шановні водії, будь ласка, дотримуйтесь правил дорожнього руху, знижуйте швидкість в місцях проведення робіт.