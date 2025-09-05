Головна Вінниця Новини
У Вінниці біля автозаправної станції хулігани напали на чоловіка

Наталія Порощук
Наталія Порощук
У Вінниці біля автозаправної станції хулігани напали на чоловіка
Тривають слідчі дії
фото: поліція Вінницької області

Поліція затримала двох чоловіків віком 33 та 46 років

Правоохоронці затримали двох чоловіків за хуліганські дії біля автозаправки у Вінниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

4 вересня близько 11:30 до поліції надійшло повідомлення від 24-річного вінничанина, що біля АЗС по вулиці 600-річчя невідомі особи завдали тілесні ушкодження та використали проти нього газовий балончик. Слідчі Вінницького райуправління затримали неподалік місці події двох причетних чоловіків віком 33 та 46 років. Потерпілого доставлено до лікарні.

У Вінниці біля автозаправної станції хулігани напали на чоловіка фото 1
фото: соцмережі

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі фігуранти перебувають у кімнатах для затриманих місцевого управління та відділу поліції. Вирішується питання щодо повідомлення про підозри та обрання запобіжних заходів.

Тривають слідчі дії.

Раніше до поліції звернулася мешканка Вінниці із повідомленням про те, що її 15-річного сина побили невідомі. Інцидент стався поблизу одного з магазинів на вулиці Келецькій. Після події хлопець звернувся до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Також правоохоронці затримали зловмисника, який завдав тілесних ушкоджень жінці, розгулював вулицею зі зброєю та вистрілив у перехожого. За даними поліції, 10 червня підозрюваний в алкогольному стані вчинив стрілянину в селі Агрономічне, що поблизу Вінниці. Спершу 41-річний зловмисник побив 31-річну жінку на території кінного-спортивного клубу.

