У Вінниці біля автозаправної станції хулігани напали на чоловіка

Поліція затримала двох чоловіків віком 33 та 46 років

Правоохоронці затримали двох чоловіків за хуліганські дії біля автозаправки у Вінниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

4 вересня близько 11:30 до поліції надійшло повідомлення від 24-річного вінничанина, що біля АЗС по вулиці 600-річчя невідомі особи завдали тілесні ушкодження та використали проти нього газовий балончик. Слідчі Вінницького райуправління затримали неподалік місці події двох причетних чоловіків віком 33 та 46 років. Потерпілого доставлено до лікарні.

фото: соцмережі

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі фігуранти перебувають у кімнатах для затриманих місцевого управління та відділу поліції. Вирішується питання щодо повідомлення про підозри та обрання запобіжних заходів.

Тривають слідчі дії.

