На Вінниччині в аварії загинув військовослужбовець



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49-річний водій легковика виїхав на зустрічну смугу руху

На Вінниччині в аварії загинув військовослужбовець. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції.

4 червня у Гайсинському районі зіткнулись вантажівка Renault Magnum та «ВАЗ 2107». У результаті аварії травмувались водій та пасажир легковика – військовослужбовці. Під час надання медичної допомоги у реанімаційному відділенні один з потерпілих помер.

Аварія сталась близько 14.25 год. на автодорозі Стрій – Кропивницький – Знам’янка.

Попередньо, 49-річний водій легковика виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з вантажівкою, за кермом якої знаходився 61-річний житель Чернігівської області. У результаті аварії водій «ВАЗа» та його пасажир з травмами різного ступеню важкості каретою швидкої допомоги були доставлені у лікарню.

36-річний пасажир легковика під час надання медичної допомоги помер у лікарні. На місці події проведені першочергові слідчі дії. Автомобілі поміщені на арештмайданчик. Обставини та причини автопригоди з’ясовує слідство після проведення ряду експертиз.

Слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.



