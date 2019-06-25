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    На Вінниччині відбувся етнофестиваль «Живий вогонь»

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    На Вінниччині відбувся етнофестиваль «Живий вогонь»

    22 червня у Якушенцях Вінницького району відбувся ХІ етнографічний фестиваль звичаєвої культури «Живий вогонь»

    У заході брали участь представники європейських країн та різних культурних груп України. Метою проведення фестивалю є популяризація народних звичаїв та традицій. Концертну програму представили українські виконавці та колективи. Хедлайнером свята став фольк-роковий гурт KOZAK SYSTEM.

    На його учасників та  численних глядачів впродовж дня чекало колоритне звичаєве дійство: обряд Подільського Купайла, видобування вогню із дерева за віковічними традиціями, виступи відомих фольклорних колективів, ярмарок народних промислів та дивовижні майстер-класи.

    Нагадаємо, що вже більш як десятиліття, у дні літнього сонцестояння на Вінниччині проходить фестиваль «Живий Вогонь». Вперше він  відбувся на острові Кемпа, потім – на Бригантині, згодом – у Сабарові , на Вишенському та на Соцьких озерах. З 2016 році «Живий Вогонь»  три роки проходив  Хмільнику. Цьогоріч  фестивальне дійство відбулось за 5 км. від м. Вінниці – у с. Якушинці.

    Справжньою родзинкою нинішнього фесту стали  виступи козаків-характерників і Запоріжжя і Кам’янця-Подільського та незабутнє вогняне шоу.

    За усталеною традицією фестиваль «Живий Вогонь» завершився вечірнім  рок-концертом.

    Цього року організатори запросили до участі відомі українські рок – гурти. Тож спекотного суботнього вечора у с. Якушинці  «запалювали» гурти  «НЕ лізь БО вб’є» –  музичний колектив із Вінниці, який підкорив музичні майданчики фестивалів та пабів всієї України (активний учасник шоу «X-фактор» та відбіркових турів українського Євробачення). «TOLOKA»—рок-гурт з м. Дунаївці Хмельницької області вже  відомий вінничанам за попередніми виступами  на «Живому Вогні» (раніше гурт називався Remix ). «Пан Карпо» — новостворений гурт ( заснований у  2018 році) проте, він уже виступав на «Живому Вогні» у минулому році тож запам’ятався глядачам як колектив, що  робить акцент саме на авторських україномовних текстах  жартівливого змісту. Гурт із Тернопільщини «Медовий Полин» подарував цінувальникам чудовий драйв  своїм запальним панк-фольковим репертуаром.  

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    Відомий далеко за межами України фольк-роковий гурт KOZAK SYSTEM , який є візитівкою сучасної України на  багатьох європейських та світових музичних фестивалях та за час свого існування відвідав з концертами більше  як 20 країн світу, став цього року окрасою  фестивалю «Живий Вогонь» у Якушинцях. Тож вогняної музики вистачало на будь-який смак.

    Завдячуючи фінансовій підтримці Українського культурного фонду, а також Вінницької облдержадміністрації, ХІ «Живий Вогонь»цьогоріч  пройшов із грандіозним розмахом.

    Етнофестиваль звичаєвої культури має статус міжнародного і проходить за участі представників європейських країн, які мають слов’янське походження або споріднені з Україною (білорусів та литовців, молдаван).

    Гості фестивалю мали можливість познайомитися з культурою гуцулів, лемків, бойків, опілян , які демонстрували  звичаї, одяг, танці, пісенну спадщину.

    Джерело: Vinbazar

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