На Вінниччині відбувся етнофестиваль «Живий вогонь»



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22 червня у Якушенцях Вінницького району відбувся ХІ етнографічний фестиваль звичаєвої культури «Живий вогонь»

У заході брали участь представники європейських країн та різних культурних груп України. Метою проведення фестивалю є популяризація народних звичаїв та традицій. Концертну програму представили українські виконавці та колективи. Хедлайнером свята став фольк-роковий гурт KOZAK SYSTEM.

На його учасників та численних глядачів впродовж дня чекало колоритне звичаєве дійство: обряд Подільського Купайла, видобування вогню із дерева за віковічними традиціями, виступи відомих фольклорних колективів, ярмарок народних промислів та дивовижні майстер-класи.

Нагадаємо, що вже більш як десятиліття, у дні літнього сонцестояння на Вінниччині проходить фестиваль «Живий Вогонь». Вперше він відбувся на острові Кемпа, потім – на Бригантині, згодом – у Сабарові , на Вишенському та на Соцьких озерах. З 2016 році «Живий Вогонь» три роки проходив Хмільнику. Цьогоріч фестивальне дійство відбулось за 5 км. від м. Вінниці – у с. Якушинці.

Справжньою родзинкою нинішнього фесту стали виступи козаків-характерників і Запоріжжя і Кам’янця-Подільського та незабутнє вогняне шоу.

За усталеною традицією фестиваль «Живий Вогонь» завершився вечірнім рок-концертом.

Цього року організатори запросили до участі відомі українські рок – гурти. Тож спекотного суботнього вечора у с. Якушинці «запалювали» гурти «НЕ лізь БО вб’є» – музичний колектив із Вінниці, який підкорив музичні майданчики фестивалів та пабів всієї України (активний учасник шоу «X-фактор» та відбіркових турів українського Євробачення). «TOLOKA»—рок-гурт з м. Дунаївці Хмельницької області вже відомий вінничанам за попередніми виступами на «Живому Вогні» (раніше гурт називався Remix ). «Пан Карпо» — новостворений гурт ( заснований у 2018 році) проте, він уже виступав на «Живому Вогні» у минулому році тож запам’ятався глядачам як колектив, що робить акцент саме на авторських україномовних текстах жартівливого змісту. Гурт із Тернопільщини «Медовий Полин» подарував цінувальникам чудовий драйв своїм запальним панк-фольковим репертуаром.

Відомий далеко за межами України фольк-роковий гурт KOZAK SYSTEM , який є візитівкою сучасної України на багатьох європейських та світових музичних фестивалях та за час свого існування відвідав з концертами більше як 20 країн світу, став цього року окрасою фестивалю «Живий Вогонь» у Якушинцях. Тож вогняної музики вистачало на будь-який смак.

Завдячуючи фінансовій підтримці Українського культурного фонду, а також Вінницької облдержадміністрації, ХІ «Живий Вогонь»цьогоріч пройшов із грандіозним розмахом.

Етнофестиваль звичаєвої культури має статус міжнародного і проходить за участі представників європейських країн, які мають слов’янське походження або споріднені з Україною (білорусів та литовців, молдаван).

Гості фестивалю мали можливість познайомитися з культурою гуцулів, лемків, бойків, опілян , які демонстрували звичаї, одяг, танці, пісенну спадщину.

Джерело: Vinbazar