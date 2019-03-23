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    На Вінниччині виявили снаряди часів Другої світової

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    На Вінниччині виявили снаряди часів Другої світової

    На території Вінницької області було виявлено боєприпаси минулого століття

    22 березня о 13:00 групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Вінницькій області знищено 14 одиниць артилерійських снарядів. 

    Калібр небезпечних знахідок становив 75, 105, 152 мм, а також була знищена 120-міліметрова мінометна міна.

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    На Вінниччині виявили снаряди часів Другої світової
    На Вінниччині виявили снаряди часів Другої світової
    На Вінниччині виявили снаряди часів Другої світової

    Дані боєприпаси було виявлено напередодні за межами м. Гнівань Тиврівського району.

    Джерело: Vinbazar

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