На Вінниччині виявили снаряди часів Другої світової
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На території Вінницької області було виявлено боєприпаси минулого століття
22 березня о 13:00 групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Вінницькій області знищено 14 одиниць артилерійських снарядів.
Калібр небезпечних знахідок становив 75, 105, 152 мм, а також була знищена 120-міліметрова мінометна міна.
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Дані боєприпаси було виявлено напередодні за межами м. Гнівань Тиврівського району.
Джерело: Vinbazar