На Вінниччині взялись за ремонт траси біля повороту на Шаргород



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Ввели реверсний рух

На Вінниччині розпочато ремонт на автомобільній дорозі міжнародного значення М-21 «Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський».

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Вінницькій області.

На ділянці протяжністю 3 км, в напрямку від міста Вінниці до Могилів-Подільського в районі повороту на Шаргород, буде відновлено основу дороги методом регенерації, влаштовано вирівнюючий та верхній шар асфальтобетону.

«До уваги водіїв! На ділянці влаштовано реверсний рух. Будьте уважні та обережні, дотримуйтесь швидкісного режиму», - зазначено в повідомленні Служби.

Джерело: vinnitsa.info