На Вінниччині затримали вантажівку з «львівським сміттям»



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Вінницькі поліцейські задокументували забруднення сільськогосподарських земель побутовими відходами з Львівщини

Уночі 10 серпня вінницькі поліцейські виявили у Жмеринському районі 5 вантажівок з Львівської області, які привезли побутові відходи на територію земель сільськогосподарського призначення.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

За словами заступника начальника ГУНП у Вінницькій області Олександра Солдатова, за наявною інформацією, впродовж двох тижнів здійснювався несанкціонований викид сміття на території земельної ділянки. Факт забруднення земель задокументовано поліцейськими слідчого управління, екологічною інспекцією під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Під час огляду приватної земельної ділянки, на якій облаштували стихійне сміттєзвалище, виявлено грейдер, яким здійснювалось засипання сміття ґрунтом, з метою приховування протиправних дій. Одна з великогабаритних вантажівок на момент прибуття правоохоронців вже розвантажила сміття, ще чотири чекало своєї черги.Відкрито кримінальне провадження за ст. 239 КК України (забруднення або псування земель).

Таке правопорушення карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Наразі тривають слідчі дії, з’ясовуються усі обставини правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.