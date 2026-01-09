Головна Вінниця Новини
На Вінниччині призупинено очне навчання

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Вінниччині призупинено очне навчання
Керівництво громади спільно з керівниками закладів освіти самостійно визначають формат роботи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Закладам освіти рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання або продовжити зимові канікули щонайменше до 19 січня

У зв’язку з погіршенням погодних умов на Вінниччині припинено освітній процес в очному форматі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Вінницької ОВА Наталю Заболотну.

«Закладам дошкільної, середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання або продовжити зимові канікули щонайменше до 19 січня. Керівництво громади спільно з керівниками закладів освіти самостійно визначають формат роботи», – йдеться у повідомленні.

Заболотна наголосила, що «ситуацію тримаємо на контролі та інформуватимемо про подальші зміни залежно від погодних умов».

Нагадаємо, 9 січня Кабінет міністрів доручив Міністерству освіти та науки разом з іншими органами виконавчої влади опрацювати питання про тимчасове припинення освітнього процесу в очному форматі. Йдеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти.

До слова, напередодні вихідних, 9 січня, в Україні й надалі очікуються сніг та мокрий сніг, однак інтенсивність опадів загалом зменшиться. Погода буде вітряною, а температура повітря знизиться.

