РФ вдарила по Ладижину: місто залишилось без тепла й води

Садочки сьогодні у Ладижині не працюватимуть

Мешканці будинків, які постраждали найбільше будуть відселені

Після нічного обстрілу Ладижин Вінницької області залишився без опалення та водопостачання. У місті працюють над запуском альтернативної системи подачі тепла й води. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на секретаря Ладижинської міської ради Олександра Коломійця.

«Провели комісію ТЕБ. Всі відповідні служби отримали доручення здійснити заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті», – йдеться у повідомленні.

Секретар додав, що наразі у місті:

забезпечується запуск міжбудинкових колонок водопостачання, організовується підвіз технічної води;

готується до запуску альтернативна система теплопостачання;

садочки сьогодні не працюватимуть;

формуються групи для оцінки руйнувань, які почнуть працювати після відбою тривоги;

мешканці будинків, які постраждали найбільше будуть відселені;

очікується поновлення електропостачання після відбою.

«Прошу не поширювати фото та відео», – наголосив Коломієць.

