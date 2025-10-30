Головна Вінниця Новини
РФ вдарила по Ладижину: місто залишилось без тепла й води

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Садочки сьогодні у Ладижині не працюватимуть
фото: соцмережі

Мешканці будинків, які постраждали найбільше будуть відселені

Після нічного обстрілу Ладижин Вінницької області залишився без опалення та водопостачання. У місті працюють над запуском альтернативної системи подачі тепла й води. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на секретаря Ладижинської міської ради Олександра Коломійця.

«Провели комісію ТЕБ. Всі відповідні служби отримали доручення здійснити заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті», – йдеться у повідомленні.

Секретар додав, що наразі у місті:

  • забезпечується запуск міжбудинкових колонок водопостачання, організовується підвіз технічної води;
  • готується до запуску альтернативна система теплопостачання;
  • садочки сьогодні не працюватимуть;
  • формуються групи для оцінки руйнувань, які почнуть працювати після відбою тривоги;
  • мешканці будинків, які постраждали найбільше будуть відселені;
  • очікується поновлення електропостачання після відбою.

«Прошу не поширювати фото та відео», – наголосив Коломієць.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.

Зауважимо, російська терористична армія вдарила по Львівщині. Пошкоджено Добротвірську ТЕС. Водночас польська авіація провела операцію в своєму повітряному просторі через масований російський обстріл України.

