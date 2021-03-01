У Міноборони постановили, що корвет «Вінниця» стане кораблем-музеєм, який пришвартують у Миколаєві

Судно побудували 45 років тому

Таким чином буде збережений для історії один з останніх представників корветів

Міністр оборони Андрій Таран схвалив ідею про перетворення корвета Військово-морських сил ЗСУ «Вінниця» в діючий музей.

На сайті міністерства вказується, що тепер корабель, як музейний предмет, віддадуть у філію Національного військово-історичного музею України – Центральний військово-морський музей.

Нагадаємо, судно побудували 45 років тому. У форматі державно-приватного партнерства його планують розмістити на 8-му причалі Миколаєва.

«Створення на базі бойового судна музейної експозиції дозволить перетворити його в один із потужних центрів військово-патріотичного виховання молоді. Тут будуть популяризувати традиції українського військового флоту, а причал стане одним з центрів туризму міста-корабелів», – зазначив очільник оборонного відомства.

У Міноборони наголосили, що таким чином буде збережений для історії один з останніх представників корветів проєкту 1124 як зразок кораблебудування 1970-х.

Нагадаємо, український флот отримав від США швидкісні човни.