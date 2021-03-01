  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    У Міноборони постановили, що корвет «Вінниця» стане кораблем-музеєм, який пришвартують у Миколаєві

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Судно побудували 45 років тому - У Міноборони постановили, що корвет «Вінниця» стане кораблем-музеєм, який пришвартують у Миколаєві
    Судно побудували 45 років тому
    фото: mil.gov.ua

    Таким чином буде збережений для історії один з останніх представників корветів

    Міністр оборони Андрій Таран схвалив ідею про перетворення корвета Військово-морських сил ЗСУ «Вінниця» в діючий музей.

    На сайті міністерства вказується, що тепер корабель, як музейний предмет, віддадуть у філію Національного військово-історичного музею України – Центральний військово-морський музей.

    Нагадаємо, судно побудували 45 років тому. У форматі державно-приватного партнерства його планують розмістити на 8-му причалі Миколаєва.

    «Створення на базі бойового судна музейної експозиції дозволить перетворити його в один із потужних центрів військово-патріотичного виховання молоді. Тут будуть популяризувати традиції українського військового флоту, а причал стане одним з центрів туризму міста-корабелів», – зазначив очільник оборонного відомства.

    У Міноборони наголосили, що таким чином буде збережений для історії один з останніх представників корветів проєкту 1124 як зразок кораблебудування 1970-х.

    Нагадаємо, український флот отримав від США швидкісні човни.

    Теги: МЗС Чорне море Вінниця корабель музей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies