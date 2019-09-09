На вулиці Волошковій з'явилась нова зона відпочинку



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У Вінниці з'явилась нова атракція для дітей та зона відпочинку для дорослих

Завершили роботи з обладнання майданчика з каскадом гірок на схилі озера на вулиці Волошковій. Також встановили лавки з краєвидом на місцевість.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

Проєкт став переможцем міського конкурсу «Бюджет Громадських Ініціатив міста Вінниці». За створення зони відпочинку проголосували вінничани.

«Щоб облаштувати новий майданчик, укріпили схил, покрили його штучною травою, обладнали гірки – «спуск» та «тунель» довжиною 7 та 4,5 м, збудували 60 сходинок, встановили гімнастичну напівсферу та інше обладнання. А біля атракції - майданчик з видом на озеро, там встановили нові лавочки. Діти знайдуть собі розвагу на гірках і влітку, і взимку. Приємно знаходитись тут буде і дорослим», - йдеться у повідомленні.