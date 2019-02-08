На Ямпільщині друга релігійна громада оголосила про перехід до Єдиної церкви



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«Релігійна громада парафії Святої великомучениці Параскеви П’ятниці Української Православної церкви» ухвалила рішення змінити підлеглість

Збори парафіян пройшли без порушень громадського порядку

На Вінниччині у селі Цекинівка, що у Ямпільському районі, релігійна громада обговорювала питання переходу з Московського патріархату до Православної церкви України. Про це йдеться на сторінці у Facebook Ямпільської районної держадміністрації.

Як зазначається, за результатами «Релігійної громади парафії Святої великомучениці Параскеви П’ятниці Української православної церкви» ухвалено рішення змінити підлеглість у канонічних та організаційних питаннях та перейти під канонічне підпорядкування Православної церкви України.

«Завдяки скоординованій роботі, збори вірян відбулися без порушень публічного порядку», - зазначають у Ямпільській райдержадміністрації.

Нагадаємо, за інформацією члена Синоду об'єднаної Православної церкви України Євстратія Зорі, Православну церкву України підтримує 45% вірян, а Московський патріархат 15%.

Нагадаємо, у Києві до Помісної церкви перейшли 12 священиків колишньої УПЦ МП.

Також повідомлялося, що станом на 6 лютого до Православної церкви України перейшли 217 парафіяльних храми УПЦ МП.

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