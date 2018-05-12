НАБУ затримало екс-керівника держпідприємства у Вінниці

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Підозрюваний переховувався від органів слідства

Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали у Вінниці колишнього керівника ПрАТ «Київ – Дніпровське МППЗТ» (100% належать державі, далі — ДП) , який упродовж останніх шести місяців переховувався від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності за корупційний злочин.

Про це інформує прес-служба відомства, повідомляє «Главком».

Як встановило слідство, ця особа, зловживаючи службовим становищем, восени 2016 року в порушення законодавства уклала із заздалегідь визначеною страховою компанією два договори добровільного страхування, на виконання яких сплатила 8,8 млн грн. Але намірів їх виконувати не мала. Про це, зокрема, може свідчити той факт, що держпідприємство за керівництва підозрюваного жодного разу не звернулось до страхувальника за отриманням страхових виплат через настання страхових випадків, яких, як з'ясували детективи НАБУ, було не менше 50 впродовж дії цих договорів.

28 листопада 2017 року екс-керівнику держпідприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою або службовим становищем»).

Оскільки місцезнаходження особи на той момент було не відомо, про підозру повідомлено у передбачений в таких випадках Кримінальним процесуальним кодексом спосіб (з урахуванням положень ст.ст. 278, 111, 135 КПК України), 1 грудня 2017 екс-керівника ДП оголошено в національний розшук.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють із вересня 2016 року за матеріалами перевірки господарської діяльності підприємства Міністерством інфраструктури України.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.