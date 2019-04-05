Надпотужний земснаряд поверне молодість річкам на Вінниччині



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Про екологію у регіоні

На Вінниччині коштом обласного екологічного фонду придбали потужний земснаряд вартістю майже 6 мільйонів гривень, який допоможе розчистити річку Південний Буг та її притоки. Він удвічі потужніший від придбаного торік і має винос рукава понад 700 метрів, що дає змогу подавати пульпу із дна на велику відстань від берега, зокрема на широких ділянках водного плеса.

Торік неподалік Вінниці омолодили частину головної притоки Південного Бугу річки Десенки. А вище за течією річка Вільшанка (у межах Турбівської громади розташоване одне з найбільших водосховищ), яку цьогоріч після завершення нерестового періоду почнуть розчищати. Це має значно поліпшити якість води в місцях водозабору обласного центру. Планують провести роботи на річці Південний Буг на території Стрижавської громади і в межах міста-курорту Хмільник. Проектну документацію вже виготовлено.

Очищення дна великої річки та її приток — процедура дорога і тривала. За підрахунками спеціалістів, тільки поблизу Стрижавки потрібно підняти із дна і вивезти на поля понад мільйон 200 тисяч кубометрів мулу.

«Тут за проектно-кошторисною документацією вартість робіт становить приблизно 80 мільйонів гривень. Очищення Вільшанки в межах Турбова — майже 10 мільйонів гривень, а звільнення від мулу Південного Бугу біля міста Хмільник — майже 40 мільйонів гривень. Маємо надію за рахунок тендерної процедури значно здешевити вартість робіт», — повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко. Він зазначив, що питання підвищення якості питної води для жителів області потребує комплексного підходу.

Джерело: Урядовий кур'єр