У Вінницькому районі горіла суха трава, вогонь перекинувся на СТО



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Випадки займань зареєстровані у декількох районах області

3 квітня поблизу електропідстанції біля с.Лука Мелешківська Вінницького району сталося загоряння сухої трави. Рятувальник отримали повідомлення про пожежу о 14:54. На місці події працюють вогнеборці. За попередніми даними, вогонь перекинувся на територію СТО.

«3 квітня о 14:54 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння сухої трави поблизу електропідстанції біля с.Лука Мелешківська Вінницького району.

Утворилася загроза перекидання полум'я на територію об'єкту. До місця пожежі було напраленно 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Бійці ДСНС на місці події з'ясували, що вогонь поширився на окремо розташовану будівлю (попередньо СТО). Вогонь локалізовано, триває ліквідація пожежі», - інформує прес-служба ГУ ДСНС Вінничини.

За минулу добу на території Вінниччини сталося 24 пожежі в екосистемах. Внаслідок пожеж вогнем було знищено близько 20 га сухої рослинності.

Випадки займань зареєстровані у Тиврівському, Немирівському, Томашпільському, Барському, Козятинському, Калинівському, Погребищенському, Липовецькому та Могиліів-Подільському районах області.

До ліквідації даних пожеж від ДСНС залучалося 73 чоловіки особового складу та 24 одиниці спецтехніки.

«Дотримуйтеся правил пожежної безпеки та не спричиняйте пожеж в природних екосистемах. Заборонено випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, розводити відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями, а також кидати недопалки та сірники на суху трав’янисту підстилку», - закликають рятувальники.