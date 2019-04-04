Освітні заклади Вінниччини отримали книги про Голодомор



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Понад 60 найменувань книг з історії Голодомору в Україні 1932- 1933 років передали науковці вінницьким бібліотекам та вишам

3 квітня, у приміщенні Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського відбулась презентація та передача книг з історії України , зокрема, - з тематики геноциду українського народу-Голодомору 1932-1933 років.

Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» спільно з Всеукраїнською правозахисною організацією «Меморіал» імені Василя Стуса, за підтримки газети «Україна молода» здійснює проект «Книги для 100 університетів України», в рамках якого бібліотекам вищих навчальних закладів м. Вінниця та Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К. А. Тімірязєва передаються тематичні комплекти книжок з історії України, здебільшого про геноцид українського народу — Голодомор 1932- 1933 років (загалом близько 60 назв).

Фахівці національного музею «Меморіал жертв Голодомору» зустрілись сьогодні із студентами та викладачами Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського, а також з працівниками бібліотек вінницьких вишів з метою усним і друкованим словом донести правду про одну з найжахливіших національних трагедій та наймасштабніших гуманітарних катастроф в історії людства - Голодомор 1932–1933 років в Україні. Фахівці національного музею підготували ексклюзивну книжкову виставку-презентацію та продемонстрували присутнім документальний фільм про штучний голод в Україні, спрямований на знищення нації.

«Правда про Голодомор тривалий час була під забороною розголошення. Радянська влада намагалася знищити документальні свідчення заподіяного й витравити з людської пам’яті згадки про нього. Здобуття Україною незалежності створило умови для поновлення історичної справедливості. В Україні Голодомор 1932–1933 років визнано геноцидом українського народу та встановлено День пам’яті жертв голодоморів»,- зазначила у своєму виступі перший заступник генерального директора національного музею «Меморіал жертв Голодомору» Ірина Батирєва.

Цікавими історичними фактами поділились з учасниками зустрічі завідувач інформаційно-видавничого відділу національного музею «Меморіал жертв Голодомору» Юлія Коцур та дослідник теми Голодомору, письменник і громадський діяч Микола Герасименко.

У своїх виступах спікери наголосили, що радянський тоталітарний режим доклав максимальних зусиль, щоб стерти пам'ять про вбивство понад 7 мільйонів українців у кількох поколінь. Але пам'ять народу не можна стерти без сліду. Сьогодні Україна виступає за встановлення історичної правди і вшанування міжнародним співтовариством пам’яті про мільйони українців – жертв Голодомору, котрих цілеспрямовано знищив сталінський режим. Сучасне суспільство потребує об’єктивної оцінки явищ недалекого минулого, розгляду та осмислення трагічних подій на матеріалі наявних документальних джерел.

З особливою вдячністю співробітники Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» відзначили роботу студентів ВДПУ ім. М.Коцюбинського по дослідженню тематики геноциду українського народу на основі свідчень очевидців, наразі напрацювання студентів передані науковцям інституту.

На завершення заходу, ректор ВДПУ ім. М.Коцюбинського Наталя Лазаренко щиро подякувала виступаючим за змістовні розповіді та закликала студентство вдумливо читати книги з історії рідної держави, досліджувати свій родовід, збираючи факти, які ще не загубились у глибині часу.

Завершилась зустріч передачею тематичних друкованих видань про Голодомор 1932–1933 років в Україні Свої книжкові запаси поповнили такі книгозбірні: