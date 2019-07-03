Наслідки сильної грози на Вінниччині: вітер повалив дерева і паркани, град побив урожай



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2 липня, ввечері, Вінницькою областю пронеслася потужна злива.

Негода наробила лиха у Крижопільському, Могилів-Подільському, Теплицькому, Тульчинському, Томашпільському, Чернівецькому районах та місті Ладижин. Шквальний вітер знеструмив 86 населених пунктів.

Лише в Томашполі буревій повалив 15 дерев і паркани. У Могилів-Подільському випав град, що пошкодив і знищив урожай на полях. В с. Мазурівка Тульчинського району пошкоджено дах житлового будинку. У Томашпільському районі в с. Рожнятівка вітром зірвані дахи у 5-ти житлових будинках, в с. Гнатків частково пошкоджені дахи, в с.Липівка знято частково покрівлю музичної школи, в с.Кислицькому - перекриття будинку культури, а в с.Рожнятівка частково пошкоджено покрівлю спортзалу у школі та сімейній амбулаторії.

У Ладижині по вул. Процишина впало дерево та перекрило проїжджу частину біля будівлі. По прибуттю до місця виклику особовим складом караулу за допомогою бензопили проведені роботи по очищенню проїжджої частини біля будівлі газової контори від дерева та відновили рух автотранспорту.

Того ж дня, о 16:39 рятувальники виїжджали до кафе «Ліон» по вул. К.Маркса там на автомобіль Лада «Granta» впало дерево. По прибуттю до місця виклику особовим складом караулу за допомогою бензопили проведені роботи по зняттю дерева з автомобіля.

Джерело: vinnitsa.info