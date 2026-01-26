У США є загиблі через зимовий шторм

Стовп електромережі нахилився вбік після пошкодження під час льодовикової бурі в Оксфорді, штат Міссісіпі

Понад половину штатів США вкриті снігом, а у 18 регіонах зафіксовано випадання понад 30 см опадів

Масштабна негода, що охопила значну частину Сполучених Штатів, призвела до трагічних наслідків. У восьми штатах, серед яких Техас, Теннессі та Нью-Йорк, зафіксовано щонайменше 12 смертей, спричинених штормами та аномальним холодом. Основною причиною летальних випадків стало переохолодження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Ситуація залишається критичною, оскільки понад 200 млн мешканців країни перебувають у зоні ризику через рекордно низькі температури, які, за прогнозами, триматимуть країну в полоні щонайменше до кінця тижня.

Енергетична система півдня США опинилася під колосальним тиском. Через сильне обледеніння понад 750 тис. споживачів залишилися без світла. Найскладніша ситуація спостерігається в Теннессі, Міссісіпі та Луїзіані. Товстий шар льоду, який у деяких регіонах досягає пів дюйма, додає сотні фунтів зайвої ваги на лінії електропередач, що призводить до масового падіння стовпів та розривів дротів. Сильний вітер лише погіршує стан справ, ламаючи дерева, які вже обважніли від ожеледі.

Транспортна галузь країни фактично паралізована. Авіакомпанії скасували понад 16 тис. рейсів за два дні, що стало наймасштабнішим збоєм у перевезеннях з часів початку пандемії у 2020 році. Наземне сполучення також залишається вкрай небезпечним: понад половину штатів США вкриті снігом, а у 18 регіонах зафіксовано випадання понад 30 см опадів.

Енергетики в Теннессі та Міссісіпі вже назвали цей шторм історичним. У Нашвіллі кількість відключень перевищила всі попередні рекорди, а місцева влада попереджає, що на повне відновлення мереж може знадобитися до тижня. Фахівці порівнюють нинішню катастрофу з легендарним крижаним штормом 1994 року, зазначаючи, що руйнування інфраструктури та рослинності цього разу є навіть серйознішими. Незважаючи на залучення сотень ремонтних бригад, роботу часто доводиться призупиняти через небезпечні погодні умови.

Раніше повідомлялося, що через обриви ліній електропередач понад мільйон споживачів залишилися без світла. Найскладніша ситуація з енергопостачанням спостерігається у штаті Теннессі, де знеструмлено понад 330 тис. домогосподарств, а також у Міссісіпі, Луїзіані та Техасі. Негода, що супроводжується аномальними морозами, снігопадами та крижаними дощами, зачепила навіть західні штати, зокрема Нью-Мексико.

Нагадаємо, більша частина Сполучених Штатів опинилася під загрозою потужного зимового шторму, який приніс сильний сніг, крижаний дощ і небезпечні морози. За прогнозами синоптиків, негода охопить країну від Скелястих гір до Атлантичного узбережжя.

Через різке погіршення погоди щонайменше 14 штатів і округ Колумбія оголосили надзвичайну ситуацію. Влада попереджає про серйозні перебої в роботі транспорту, скасування авіарейсів і можливі масові відключення електроенергії.

Як відомо, погіршення погодних умов у районі Великих озер призвело до масової аварії на міжштатній автомагістралі 196 у штаті Мічиган. Через сильний снігопад зіткнулися або з’їхали з траси понад 100 транспортних засобів, серед яких понад 30 вантажівок із напівпричепами.