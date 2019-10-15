Оркестр американських військово-повітряних сил виконав у Вінниці козацький марш із елементами джазу



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Вінницю відвідав із концертною програмою «Музика Свободи» оркестр Військово-Повітряних сил США у Європі

Музиканти приурочили свій тур до Дня Захисника України — 14 жовтня.



Заокеанські гості спільно із українськими солістами та виконавцями Національного Президентського оркестру не лише потішили глядачів виконанням українських військових та патріотичних пісень у джазовій обробці, а й провели музичний майстер-клас із вихованцями Тульчинського коледжу культури. Хлопці й дівчата навіть зіграли разом декілька партій спільно зі своїми іноземними колегами!

Деякі яскраві фрагменти концерту та майстер-класу — на фото та відео:





Джерело: 33kanal.com