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    Оркестр американських військово-повітряних сил виконав у Вінниці козацький марш із елементами джазу

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    Оркестр американських військово-повітряних сил виконав у Вінниці козацький марш із елементами джазу

    Вінницю відвідав із концертною програмою «Музика Свободи» оркестр Військово-Повітряних сил США у Європі

    Музиканти приурочили свій тур до Дня Захисника України — 14 жовтня.

    Заокеанські гості спільно із українськими солістами та виконавцями Національного Президентського оркестру не лише потішили глядачів виконанням українських військових та патріотичних пісень у джазовій обробці, а й провели музичний майстер-клас із вихованцями Тульчинського коледжу культури. Хлопці й дівчата навіть зіграли разом декілька партій спільно зі своїми іноземними колегами!

    Деякі яскраві фрагменти концерту та майстер-класу — на фото та відео:

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    Оркестр американських військово-повітряних сил виконав у Вінниці козацький марш із елементами джазу
    Оркестр американських військово-повітряних сил виконав у Вінниці козацький марш із елементами джазу
    Оркестр американських військово-повітряних сил виконав у Вінниці козацький марш із елементами джазу
    Оркестр американських військово-повітряних сил виконав у Вінниці козацький марш із елементами джазу


     Читайте також: Марш на марш. Як Тягнибок і Білецький силою мірялися

    Джерело: 33kanal.com

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