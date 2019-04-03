РФ під час Керченської кризи перейшла від гібридної до відкритої агресії - НАТО



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Ситуацію в Керченській протоці у НАТО називають «проблематичною»

Остання агресія Росії в Керченській протоці підтвердила, що Москва перейшла від гібридної агресії, де використовувалась тактика «зелених чоловічків», до відкритої збройної загрози, отже НАТО у відповідь посилює стримування РФ і підтримку України.

Про це заявила під час виступу в середу в Вашингтоні заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

«Зараз ми маємо ситуацію в Керченській протоці, яка, очевидно, є дуже проблематичною. Це сталося вперше, коли ми побачили діючих російських військових моряків в уніформі, які були ідентифіковані, і які обстрілювали українців. До цього завжди були гібридні дії, «зелені чоловічки» приналежність яких не була чітко встановлена», - зауважила заступник глави Альянсу.

На додаток, затримання 24 українських моряків, які досі утримуються в ув'язненні в Москві, а також трьох українських суден дає уявлення про те, як загострюються виклики з боку Росії, яка намагається поширити свій контроль у регіоні.

«Ми дуже уважно стежимо за цим, і звісно НАТО вже зробило багато роботи з Україною і Грузією для зміцнення їхніх Збройних сил, зокрема, військово-морського компоненту – як ВМС, так і берегової охорони», - зауважила Геттемюллер.

Вона також зазначила, що глави зовнішньополітичних відомств країн НАТО під час зустрічі в Вашингтоні впродовж 3-4 квітня обговорюватимуть пакет заходів, який передбачатиме підтримку українських і грузинських партнерів у регіоні. У тому числі, за її словами, йдеться про заходи кораблів НАТО в порти цих країн, а також проведення спільних навчань.

«Отже, ми хотіли би сказати, що зараз НАТО вже має значну присутність у Чорному морі, і ми продовжимо там знаходитися з метою підтримки наших партнерів у регіоні»,- підкреслила заступник генерального секретаря НАТО.

Як відомо, у НАТО визнають прагнення України до членства в Альянсі.

Раніше представник США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон заявила про можливість посилення оборони в Чорному морі.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг підтвердив, що НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі.

Також НАТО має намір гарантувати прохід українських суден через Керченську протоку.

Джерело: Укрінформ