Перша сесія Вінницької облради VIII скликання відбудеться в п’ятницю
Список новообраних депутатів
Перша сесія Вінницької обласної ради VIII скликання відбудеться в п’ятницю 20 листопада о 12.00 годині в сесійній залі. Вінницька обласна територіальна виборча комісія оголосила про обрання всіх 84 депутатів та оприлюднила протоколи.
В ОПЗЖ, «За майбутнє» та Європейській Солідарності» замінили кількох кандидатів. Депутатами облради стануть двоє колишніх нардепів від БПП – Іван Спориш та Іван Мельничук.
Список депутатів:
«Українська стратегія Гройсмана»
- Якубович Галина Анатоліївна
- Радогощина Юлія Володимирівна
- Івасюк Ірина Олексіївна
- Грубеляс Ігор Петрович
- Гуменчук Ілля Володимирович
- Станіславенко Людмила Анатоліївна
- Соколовий Вячеслав Петрович
- Легеза Олег Вячеславович
- Побережна Тетяна Іванівна
- Пигуля Віктор Миколайович
- Кавун Олександр Федорович
- Мороз Павло Андрійович
- Гондарук Василь Якович
- Хміль Ігор Вікторович
- Подолян Василь Васильович
- Август Віталій Анатолійович
- Васелишин Юрій Володимирович
- Хребтій Ярослав Віталійович
- Кістіон Володимир Євсевійович
- Крижанівський Анатолій Іванович
- Поліщук Андрій Леонідович
- Бень Віталій Вікторович
- Підгорняк Олександр Олександрович
- Шевчук Олександр Петрович
- Донець Віталій Григорович
- Коровій Валерій Вікторович
- Мілієнко Олена Анатоліївна
- Пиндус Василь Васильович
- Прідолоба Володимир Михайлович
- Якубовський Сергій Олександрович
- Ковальов Андрій Євгенійович
- Ткачук Геннадій Віталійович
- Форманюк Микола Вікторович
- Замкова Наталія Леонідівна
- Скальський Владислав Володимирович
- Ваколюк Людмила Євгеніївна
- Івасюк Ігор Дмитрович
- Кривешко Сергій Сергійович
- Чаленко Дмитро Андрійович
- Хом’як Олександр Миколайович
«Європейська солідарність»
- Вельган Валентина Михайлівна
- Масленніков Олександр Георгійович
- Стукан Олег Степанович
- Тисьменецький Василь Петрович
- Родінкова Вікторія Валеріївна
- Гижко Андрій Петрович
- Чернега Ярослав Анатолійович
- Спориш Іван Дмитрович
- Колесник Ірина Миколаївна – замість Олени Верлан-Кульшенко
- Пойда Павло Петрович
- Мельничук Іван Дмитрович
«Батьківщина»
- Ткач Анатолій Олексійович
- Бабчук Олександр Вікторович
- Щербаківська Людмила Михайлівна
- Сандул Наталя Миколаївна
- Мазур Геннадій Федорович
- Шевченко Іван Олександрович
- Олійник Сергій Олександрович
- Корнійчук Андрій Володимирович
- Коник Денис Вікторович
- Гнатишен Володимир Михайлович
- Яцина Ігор Іванович
«Слуга Народу»
- Мазуренко Володимир Васильович
- Цимбал Інна Володимирівна
- Нарожна Маряна Олександрівна
- Каменщук Тетяна Дмитрівна
- Урдзік Віталій Валерійович
- Шаповалов Євгеній Олегович
- Костюк Володимир Григорович
- Заболотна Наталя Михайлівна
«За майбутнє»
- Терещук Руслан Васильович
- Ярова Галина Григорівна
- Гатауллін Ірек Фархатович
- Гуцол Сергій Віталійович
- Павлуник Світлана Миколаївна
- Дяченко Олег Дмитрович
- Сергій Редчик – колишнй мер Хмільника. Він став депутатом замість Олександри Гуменчук, яка за результатами виборів, але написала відмову від депутатського мандату.
«Опозиційна платформа - за життя»
- Костюк Вадим Анатолійович
- Рудович Андрій Анатолійович
- Шевченко Олег Анатолійович
- Ткачук Сергій Геннадійович
- Царенко Олександр Іванович
- Мазуренко Денис Анатолійович
- Квітко Роман Іванович
Нагадаємо, 13 листопада обласна ТВК зареєструвала депутатами Вінницької облради 66 осіб і задовольнила відмову від мандату 6 представників від трьох політичних сил – «За майбутнє», «Батьківщини» та «Опозиційної платформи – за життя».