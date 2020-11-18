Перша сесія Вінницької облради VIII скликання відбудеться в п’ятницю

Список новообраних депутатів

Перша сесія Вінницької обласної ради VIII скликання відбудеться в п’ятницю 20 листопада о 12.00 годині в сесійній залі. Вінницька обласна територіальна виборча комісія оголосила про обрання всіх 84 депутатів та оприлюднила протоколи.

В ОПЗЖ, «За майбутнє» та Європейській Солідарності» замінили кількох кандидатів. Депутатами облради стануть двоє колишніх нардепів від БПП – Іван Спориш та Іван Мельничук.

Список депутатів:

«Українська стратегія Гройсмана»

Якубович Галина Анатоліївна

Радогощина Юлія Володимирівна

Івасюк Ірина Олексіївна

Грубеляс Ігор Петрович

Гуменчук Ілля Володимирович

Станіславенко Людмила Анатоліївна

Соколовий Вячеслав Петрович

Легеза Олег Вячеславович

Побережна Тетяна Іванівна

Пигуля Віктор Миколайович

Кавун Олександр Федорович

Мороз Павло Андрійович

Гондарук Василь Якович

Хміль Ігор Вікторович

Подолян Василь Васильович

Август Віталій Анатолійович

Васелишин Юрій Володимирович

Хребтій Ярослав Віталійович

Кістіон Володимир Євсевійович

Крижанівський Анатолій Іванович

Поліщук Андрій Леонідович

Бень Віталій Вікторович

Підгорняк Олександр Олександрович

Шевчук Олександр Петрович

Донець Віталій Григорович

Коровій Валерій Вікторович

Мілієнко Олена Анатоліївна

Пиндус Василь Васильович

Прідолоба Володимир Михайлович

Якубовський Сергій Олександрович

Ковальов Андрій Євгенійович

Ткачук Геннадій Віталійович

Форманюк Микола Вікторович

Замкова Наталія Леонідівна

Скальський Владислав Володимирович

Ваколюк Людмила Євгеніївна

Івасюк Ігор Дмитрович

Кривешко Сергій Сергійович

Чаленко Дмитро Андрійович

Хом’як Олександр Миколайович

«Європейська солідарність»

Вельган Валентина Михайлівна

Масленніков Олександр Георгійович

Стукан Олег Степанович

Тисьменецький Василь Петрович

Родінкова Вікторія Валеріївна

Гижко Андрій Петрович

Чернега Ярослав Анатолійович

Спориш Іван Дмитрович

Колесник Ірина Миколаївна – замість Олени Верлан-Кульшенко

Пойда Павло Петрович

Мельничук Іван Дмитрович

«Батьківщина»

Ткач Анатолій Олексійович

Бабчук Олександр Вікторович

Щербаківська Людмила Михайлівна

Сандул Наталя Миколаївна

Мазур Геннадій Федорович

Шевченко Іван Олександрович

Олійник Сергій Олександрович

Корнійчук Андрій Володимирович

Коник Денис Вікторович

Гнатишен Володимир Михайлович

Яцина Ігор Іванович

«Слуга Народу»

Мазуренко Володимир Васильович

Цимбал Інна Володимирівна

Нарожна Маряна Олександрівна

Каменщук Тетяна Дмитрівна

Урдзік Віталій Валерійович

Шаповалов Євгеній Олегович

Костюк Володимир Григорович

Заболотна Наталя Михайлівна

«За майбутнє»

Терещук Руслан Васильович

Ярова Галина Григорівна

Гатауллін Ірек Фархатович

Гуцол Сергій Віталійович

Павлуник Світлана Миколаївна

Дяченко Олег Дмитрович

Сергій Редчик – колишнй мер Хмільника. Він став депутатом замість Олександри Гуменчук, яка за результатами виборів, але написала відмову від депутатського мандату.

«Опозиційна платформа - за життя»

Костюк Вадим Анатолійович

Рудович Андрій Анатолійович

Шевченко Олег Анатолійович

Ткачук Сергій Геннадійович

Царенко Олександр Іванович

Мазуренко Денис Анатолійович

Квітко Роман Іванович

Нагадаємо, 13 листопада обласна ТВК зареєструвала депутатами Вінницької облради 66 осіб і задовольнила відмову від мандату 6 представників від трьох політичних сил – «За майбутнє», «Батьківщини» та «Опозиційної платформи – за життя».