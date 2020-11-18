  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Перша сесія Вінницької облради VIII скликання відбудеться в п’ятницю

    • Розсилка
    Перша сесія Вінницької облради VIII скликання відбудеться в п’ятницю

    Список новообраних депутатів

    Перша сесія Вінницької обласної ради VIII скликання відбудеться в п’ятницю 20 листопада о 12.00 годині в сесійній залі. Вінницька обласна територіальна виборча комісія оголосила про обрання всіх 84 депутатів та оприлюднила протоколи.

    В ОПЗЖ, «За майбутнє» та Європейській Солідарності» замінили кількох кандидатів. Депутатами облради стануть двоє колишніх нардепів від БПП – Іван Спориш та Іван Мельничук.

    Список депутатів:

    «Українська стратегія Гройсмана»

    • Якубович Галина Анатоліївна
    • Радогощина Юлія Володимирівна
    • Івасюк Ірина Олексіївна
    • Грубеляс Ігор Петрович
    • Гуменчук Ілля Володимирович
    • Станіславенко Людмила Анатоліївна
    • Соколовий Вячеслав Петрович
    • Легеза Олег Вячеславович
    • Побережна Тетяна Іванівна
    • Пигуля Віктор Миколайович
    • Кавун Олександр Федорович
    • Мороз Павло Андрійович
    • Гондарук Василь Якович
    • Хміль Ігор Вікторович
    • Подолян Василь Васильович
    • Август Віталій Анатолійович
    • Васелишин Юрій Володимирович
    • Хребтій Ярослав Віталійович
    • Кістіон Володимир Євсевійович
    • Крижанівський Анатолій Іванович
    • Поліщук Андрій Леонідович
    • Бень Віталій Вікторович
    • Підгорняк Олександр Олександрович
    • Шевчук Олександр Петрович
    • Донець Віталій Григорович
    • Коровій Валерій Вікторович
    • Мілієнко Олена Анатоліївна
    • Пиндус Василь Васильович
    • Прідолоба Володимир Михайлович
    • Якубовський Сергій Олександрович
    • Ковальов Андрій Євгенійович
    • Ткачук Геннадій Віталійович
    • Форманюк Микола Вікторович
    • Замкова Наталія Леонідівна
    • Скальський Владислав Володимирович
    • Ваколюк Людмила Євгеніївна
    • Івасюк Ігор Дмитрович
    • Кривешко Сергій Сергійович
    • Чаленко Дмитро Андрійович
    • Хом’як Олександр Миколайович

    «Європейська солідарність»

    • Вельган Валентина Михайлівна
    • Масленніков Олександр Георгійович
    • Стукан Олег Степанович
    • Тисьменецький Василь Петрович
    • Родінкова Вікторія Валеріївна
    • Гижко Андрій Петрович
    • Чернега Ярослав Анатолійович
    • Спориш Іван Дмитрович
    • Колесник Ірина Миколаївна – замість Олени Верлан-Кульшенко
    • Пойда Павло Петрович
    • Мельничук Іван Дмитрович

    «Батьківщина»

    • Ткач Анатолій Олексійович
    • Бабчук Олександр Вікторович
    • Щербаківська Людмила Михайлівна
    • Сандул Наталя Миколаївна
    • Мазур Геннадій Федорович
    • Шевченко Іван Олександрович
    • Олійник Сергій Олександрович
    • Корнійчук Андрій Володимирович
    • Коник Денис Вікторович
    • Гнатишен Володимир Михайлович
    • Яцина Ігор Іванович

    «Слуга Народу»

    • Мазуренко Володимир Васильович
    • Цимбал Інна Володимирівна
    • Нарожна Маряна Олександрівна
    • Каменщук Тетяна Дмитрівна
    • Урдзік Віталій Валерійович
    • Шаповалов Євгеній Олегович
    • Костюк Володимир Григорович
    • Заболотна Наталя Михайлівна

    «За майбутнє»

    • Терещук Руслан Васильович
    • Ярова Галина Григорівна
    • Гатауллін Ірек Фархатович
    • Гуцол Сергій Віталійович
    • Павлуник Світлана Миколаївна
    • Дяченко Олег Дмитрович
    • Сергій Редчик – колишнй мер Хмільника. Він став депутатом замість Олександри Гуменчук, яка за результатами виборів, але написала відмову від депутатського мандату.

    «Опозиційна платформа - за життя»

    • Костюк Вадим Анатолійович
    • Рудович Андрій Анатолійович
    • Шевченко Олег Анатолійович
    • Ткачук Сергій Геннадійович
    • Царенко Олександр Іванович
    • Мазуренко Денис Анатолійович
    • Квітко Роман Іванович

    Нагадаємо, 13 листопада обласна ТВК зареєструвала депутатами Вінницької облради 66 осіб і задовольнила відмову від мандату 6 представників від трьох політичних сил – «За майбутнє», «Батьківщини» та «Опозиційної платформи – за життя».

    Теги: політика Вінниччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies