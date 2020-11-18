У Турбові молодик збив велосипедистку та втік з місця ДТП

За півгодини поліцейські розшукали автівку та водія,

У Липовецькому районі розшукали водія, який втік з місця дорожньо-транспортної пригоди. Чоловік 17 листопада в Турбіві збив жінку-велосипедистку.

Водій автомобіля Opel Vectra збив 44-річну жінку, яка на велосипеді їхала по узбіччю дороги у попутному напрямку. Не зупиняючись, правопорушник з місця аварії втік.

Потерпіла, місцева жителька, з травмами голови, переломом передпліччя та забоями госпіталізована у протишокове відділення вінницької лікарні.

Свідок аварії на своєму автомобілі наздогнав правопорушника, заблокував його та примусив повернутись на місце автопригоди. Розвернувши автівку, правопорушник втік.

За півгодини поліцейські розшукали автівку та водія, причетного до аварії. Ним виявися 22-річний місцевий житель. Автомобіль з ушкодженнями, характерними для ДТП, він сховав на власному подвір’ї за господарською спорудою, а сам сховався у приятеля. Свою причетність до аварії чоловік заперечує. За зовнішніми ознаками підозрюваний у вчиненні аварії знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Під час його освідування драгер показав вміст алкоголю в організмі - 0,67 проміле.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено до 3 років обмеження волі.

Джерело: Vinbazar