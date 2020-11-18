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    У Турбові молодик збив велосипедистку та втік з місця ДТП

    • Розсилка
    У Турбові молодик збив велосипедистку та втік з місця ДТП

    За півгодини поліцейські розшукали автівку та водія,

    У Липовецькому районі розшукали водія, який втік з місця дорожньо-транспортної пригоди.  Чоловік 17 листопада в Турбіві збив жінку-велосипедистку.

    Водій автомобіля Opel Vectra збив 44-річну жінку, яка на велосипеді їхала по узбіччю дороги у попутному напрямку. Не зупиняючись, правопорушник з місця аварії втік.

    Потерпіла, місцева жителька, з травмами голови, переломом передпліччя та забоями госпіталізована у протишокове відділення вінницької лікарні.   

    Свідок аварії на своєму автомобілі наздогнав правопорушника, заблокував його та примусив повернутись на місце автопригоди. Розвернувши автівку, правопорушник втік.   

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    У Турбові молодик збив велосипедистку та втік з місця ДТП
    У Турбові молодик збив велосипедистку та втік з місця ДТП
    У Турбові молодик збив велосипедистку та втік з місця ДТП
    У Турбові молодик збив велосипедистку та втік з місця ДТП
    У Турбові молодик збив велосипедистку та втік з місця ДТП
    У Турбові молодик збив велосипедистку та втік з місця ДТП

    За півгодини поліцейські розшукали автівку та водія, причетного до аварії.  Ним виявися 22-річний місцевий житель. Автомобіль з ушкодженнями, характерними для ДТП, він сховав на власному подвір’ї за господарською спорудою, а сам сховався у приятеля. Свою причетність до аварії чоловік  заперечує. За зовнішніми ознаками підозрюваний у вчиненні аварії знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Під час його освідування драгер показав вміст алкоголю в організмі - 0,67 проміле.  

    Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено до 3 років обмеження волі.

    Джерело: Vinbazar

    Теги: ДТП водій автомобіль Вінниччина
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