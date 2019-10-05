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    Кримінал

    На Черкащині безробітний з сокирою пограбував пенсіонера

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    На Черкащині безробітний з сокирою пограбував пенсіонера

    Поліція проводить досудове розслідування

    У селі Лисяча Балка Катеринопільського району Черкаської області місцевий житель пограбував пенсіонера, погрожуючи сокирою.

    Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

    Серед ночі безробітний житель села (1980 року народження) постукав у двері приватного будинку, в якому проживає пенсіонер (чоловік 1937 року народження). Коли пенсіонер відчинив двері, то чоловік почав, погрожуючи сокирою, вимагати ключи від мопеду, що належить пенсіонерові.

    Коли нападник отримав ключі, то завів мопед і поїхав на ньому, перед цим завдавши кільки ударів руками дружині пенсіонера.

    Наразі нападника затримано. Поліція проводить досудове розслідування.

    Нагадаємо, у Києві поліція затримала чоловіка, який обкрадав кав’ярні.

    Я повідомлялося, за час перебування хасидів в Умані зареєстровано 12 кримінальних проваджень.

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