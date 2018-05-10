  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
    Новини

    Під час рейду поліцейські затримали понад сто рибалок-браконьєрів

    • Сьогодні, 15:12
    • Розсилка

    «Нерест - 2018»: з початку профілактичних заходів поліція задокументувала понад сто фактів браконьєрства

    Поліція продовжує проводити заходи з метою викриття та припинення фактів браконьєрства. Задля встановлення осіб, що займаються незаконним виловом риби, проводяться рейдові перевірки спільно з іншими контролюючими органами.

    Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    Під час проведених заходів 92 правопорушники притягнуто до адміністративної відповідальності, з них 87 осіб за ст.85 КУпАП (порушення правил рибальства). Санкція статті передбачає штраф від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Читайте також

    З початку проведення операції органами контролю вилучено 106 рибальських сіток, 40 інших знарядь для вилову риби та 1 човен.

    Профілактичні заходи тривають.


    Читайте також
    штраф Вінниччина поліція браконьєр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ