Під час рейду поліцейські затримали понад сто рибалок-браконьєрів

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«Нерест - 2018»: з початку профілактичних заходів поліція задокументувала понад сто фактів браконьєрства

Поліція продовжує проводити заходи з метою викриття та припинення фактів браконьєрства. Задля встановлення осіб, що займаються незаконним виловом риби, проводяться рейдові перевірки спільно з іншими контролюючими органами.

Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Під час проведених заходів 92 правопорушники притягнуто до адміністративної відповідальності, з них 87 осіб за ст.85 КУпАП (порушення правил рибальства). Санкція статті передбачає штраф від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З початку проведення операції органами контролю вилучено 106 рибальських сіток, 40 інших знарядь для вилову риби та 1 човен.

Профілактичні заходи тривають.



