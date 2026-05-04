Підлітка уразило струмом на даху вагона у Вінниці

Наталія Порощук
Причини та обставини події встановлюються
фото: kv.npu.gov.ua (ілюстративне)

Дитина госпіталізована до лікарні

Поліція Вінниці встановлює обставини трамування підлітка на даху електропоїзда. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

«Повідомлення про подію надішло від машиніста 4 травня близько 16.30. Попередньо встановлено, що 14-річний вінничанин виліз на дах вагону та отримав ураження струмом. Наразі дитина госпіталізована до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Причини та обставини події встановлюються.

Що робити, якщо ви стали свідком небезпечної поведінки дітей на залізниці?

Поліція наголошує, що потрібно діяти негайно, але обережно.

  • Повідомте чергового вокзалу (станції) або будь-якого працівника залізниці.
  • Викличте поліцію (102) або ДСНС (101) – фахівці оперативно зреагують.
  • Зробіть зауваження або окликніть дітей, які планують зачепінг чи вже перебувають поза межами пасажирського вагона.
  • Зафіксуйте подію та осіб, причетних до неї – це допоможе в ідентифікації та інформуванні батьків.

Нагадаємо, на Київщині поліцейські з’ясовують обставини тяжкого травмування підлітка на залізниці. Нещасний випадок стався 28 квітня на залізничній станції Роток. О 20:33 до поліції надійшло повідомлення про те, що на цистерні перебуває хлопець.

До слова,  квітня у Святошинському районі столиці під колесами приміської електрички загинула дитина. За попередніми даними правоохоронців, 12-річний хлопець перебував між вагонами потяга під час руху. Він не втримався, впав на залізничну колію та потрапив під поїзд. Отримані травми виявилися смертельними.

