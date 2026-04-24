Київська дитяча залізниця відкриває літній сезон: розклад та ціни на перші вихідні

Рух поїздів на дитячій магістралі забезпечують юні залізничники – від машиністів та провідників до чергових по станції

Цими вихідними, 25-26 квітня, у Сирецькому парку столиці офіційно відкриває двері для пасажирів Київська дитяча залізниця. Напередодні старту літнього сезону тут відзначили кращих вихованців та провели перший символічний рейс. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрзалізницю».

Цьогоріч сім юних залізничників отримали нову відзнаку – «За відданість залізничній справі». Це учні, які протягом п'яти років відмінно опановували професію і планують пов’язати своє майбутнє з «Укрзалізницею».

Кращі учні Київської дитячої залізниці фото: «Укрзалізниця»

Почесними першими пасажирами сезону стали учасники національного проєкту «Пліч-о-пліч».

Перші почесні пасажири сезону фото: «Укрзалізниця»

Нагадаємо, що рух поїздів на дитячій магістралі забезпечують юні залізничники – від машиністів та провідників до чергових по станції – під наглядом досвідчених інструкторів. Це популярна локація для сімейного відпочинку, де можна проїхатися в автентичних вагонах територією парку та познайомитися з роботою залізниці зсередини.

Літній сезон пасажирських перевезень стартує вже у суботу, 25 квітня.

Графік роботи (субота та неділя):

Перший рейс: о 10:30.

Останній рейс: о 18:50.

Вартість квитків:

Загальний вагон – від 110 грн;

Ретро-вагон – від 130 грн;

Вагон класу «Люкс» – від 150 грн.

Квитки можна придбати онлайн за посиланням.

Київська дитяча залізниця – це навчальний заклад «Укрзалізниці», у якому школярі проходять профорієнтаційне навчання та професійну підготовку за залізничними спеціальностями і професіями, при цьому вони здійснюють пасажирські перевезення усіх охочих. Вона розташована у Сирецькому парку в Шевченківському районі столиці (вул. Парково-Сирецька, 4),, має загальну протяжність 3,7 км, дві станції та одну зупиночну платформу.

Рухомий склад – паровоз, три тепловози, 11 пасажирських та три вантажні вагони, а також ручна дрезина. Зазвичай рейси виконує потяг з тепловоза та кількох пасажирських вагонів, у визначні дні в якості локомотива використовується паровоз.

У лютому 2026 року «Укрзалізниця» повідомила про запровадження роботи Київської дитячої залізниці у зимовий період, що не практикувалося з моменту її відкриття.

До слова, першого травневого вікенду у 2025 році Київська дитяча залізниця дала старт своєму 72-му сезону, який перетворився на масштабний залізничний фестиваль. Разом із вихованцями столичної дитячої магістралі участь у святковому відкритті взяли їхні однолітки з Харкова та Запоріжжя, а особливими гостями стали 47 дітей із прифронтових громад Дніпропетровщини.