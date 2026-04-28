«Ми цього не очікували». Соломія Вітвіцька поділилася подробицями своєї першої вагітності

glavcom.ua
Ведуча розповіла, як дізналася про свою вагітність

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька чекає на первістка. Майбутня мати вперше поділилася подробицями нового етапу свого життя. Про це вона розповіла в етері «Сніданку з 1+1, пише «Главком».

Соломія Вітвіцька зізналася, що вона зі своїм нареченим військовим Олексієм Ситайлом не очікували, що стануть батьками. Ведуча випадково дізналася про свій стан, коли вже перебувала на другому місяці вагітності.

«Ми цього не очікували. Я дізналася, що вагітна, коли вже була на другому місяці. На роботі почався токсикоз, вдома я зробила тест і зрозуміла, що це не випадковість чи якесь харчове отруєння. Також у мене була операція в грудні, септопластика, я вирівнювала носову перегородку, і я думала, що, можливо, моє погане самопочуття пов’язане з періодом реабілітації», – поділилася вона.

Соломія Вітвіцька з Олексієм Ситайлом чекають на первістка
фото: Іnstagram.com/solomiyavitvitska

Телеведуча розповіла, що вже незабаром дізнається зі своїм нареченим про стать їхнього первістка. Соломія Вітвіцька планує розкрити стать майбутньої дитини вже незабаром, після того, як дізнається про це сама.

Також Соломія Вітвіцька зазначила, що вона хоче обрати для свого первістка гарне українське ім’я. «Як буде – так буде. Основні найточніші УЗД ще попереду, можливо, цього тижня розповім. З ім’ям для дівчинки ми вже визначилися, але якщо буде хлопчик, буде значно складніше. Хочемо дуже гарне українське ім’я», – розповіла Вітвіцька.

Нагадаємо, 45-річна ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька вперше стане мамою. Майбутня мама з помітно округлим животиком постала разом зі своїм нареченим-військовим Олексієм Ситайлом. Пара заручилася минулого року на День святого Валентина. Тепер щасливі наречені в руках зі знімками УЗД повідомили про новий етап у житті.

«Ми цього не очікували». Соломія Вітвіцька поділилася подробицями своєї першої вагітності
