Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В США сталася масова стрілянина: загинули вісім дітей

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В США сталася масова стрілянина: загинули вісім дітей
фото: CNN

Стрілка було ліквідовано, коли він намагався втекти

У місті Шривпорт, штат Луїзіана, сталася стрілянина на побутовому ґрунті, внаслідок якої загинули вісім дітей віком від 1 до 14 років. Ще двоє неповнолітніх отримали поранення. Трагічний інцидент відбувся в неділю вранці одразу на трьох локаціях у районі Сідар-Гроув. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За даними місцевої поліції, постріли лунали у двох будинках на одній вулиці та в ще одній будівлі неподалік. Правоохоронці, які прибули на виклик близько 6-ї ранку, виявили жертв. Підозрюваний, який, за попередніми даними, був родичем принаймні частини постраждалих, намагався втекти на викраденому авто. Після короткої погоні в сусідньому окрузі Боссьє поліцейські відкрили вогонь на ураження, від отриманих поранень чоловік помер.

Мер міста Том Арсено назвав подію найгіршою трагедією в історії Шривпорта. Поліція штату Луїзіана розпочала розслідування обставин стрілянини, зокрема й дій офіцерів, які ліквідували нападника. Жоден із правоохоронців не постраждав.

Цей випадок став щонайменше 114-м масовим розстрілом у США з початку року. На інцидент відреагував Спікер Палати представників Майк Джонсон, висловивши співчуття родичам загиблих та всій громаді. Наразі імена жертв та особу нападника офіційно не розголошують, поки триває обробка місця злочину та збір доказів.

Нагадаємо, у Техасі 15-річний учень відкрив стрілянину в школі, поранивши вчителя, після чого застрелився. Інцидент стався у навчальному закладі Hill Country College Prep поблизу Сан-Антоніо.

За даними місцевої влади, нападник спочатку вистрілив у викладача, якого госпіталізували. Його стан наразі офіційно не уточнюється. Після цього підліток вистрілив у себе і помер на місці.

Нагадаємо, у Міннеаполісі, США, сталася стрілянина у католицькій школі. Внаслідок чого дві дитини загинуло. 

До слова, у місті Потакет, штат Род-Айленд 16 лютого під час юнацького хокейного матчу сталася стрілянина, унаслідок якої загинули троє людей, включно з підозрюваним.

Теги: США діти стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США відвели головний авіаносець із Близького Сходу після пожежі
Найбільший авіаносець США залишив Близький Схід: причина
23 березня, 17:33
Трамп заявив, що Іран сильно хоче укласти угоду, але боїться про це сказати
Трамп заявив, що Іран сильно хоче укласти угоду, але боїться про це сказати
26 березня, 05:19
Стрілянина в Одесі, вибухи у Росії: головне за ніч 26 березня
Стрілянина в Одесі, вибухи у Росії: головне за ніч 26 березня
26 березня, 05:44
Після стрілянини школу негайно закрили, а учнів евакуювали до іншого навчального закладу
У Техасі підліток влаштував стрілянину у школі, а потім скоїв самогубство
31 березня, 01:58
Ярослав Антонцев написав вірш про мир в Україні
Вірш восьмирічного школяра з Кропивницького увійшов до збірки поезій від ЮНІСЕФ
2 квiтня, 12:34
Генсек НАТО зустрінеться з Трампом: названо дату
Генсек НАТО зустрінеться з Трампом: названо дату
4 квiтня, 00:27
Трамп може скоротити контингент США в Європі
Трамп задумав перегляд військової присутності США в Європі – Reuters
9 квiтня, 22:00
Reuters: У Пакистані завершилися переговори США та Ірану
Reuters: У Пакистані завершилися переговори США та Ірану
12 квiтня, 03:57
Демократи в Палаті представників США подали резолюцію про імпічмент Трампа
Конгрес США зареєстрував резолюцію про імпічмент Трампа: подробиці
16 квiтня, 09:07

Соціум

В США біля університету сталася стрілянина: поранено трьох студентів
В США біля університету сталася стрілянина: поранено трьох студентів
В США сталася масова стрілянина: загинули вісім дітей
В США сталася масова стрілянина: загинули вісім дітей
У Підмосков'ї актор театру та його дружина зарізали одне одного під час сварки
У Підмосков'ї актор театру та його дружина зарізали одне одного під час сварки
За повернення до України – до €10 тисяч. Одна з країн ЄС готує біженцям «щедру» пропозицію
За повернення до України – до €10 тисяч. Одна з країн ЄС готує біженцям «щедру» пропозицію
На яку країну може напасти Путін після України: Волкер озвучив свій прогноз
На яку країну може напасти Путін після України: Волкер озвучив свій прогноз
Генштаб: Сили оборони уразили стратегічне підприємство росіян у Таганрозі
Генштаб: Сили оборони уразили стратегічне підприємство росіян у Таганрозі

Новини

Юний українець сенсаційно став чемпіоном Європи з шахів
Вчора, 21:37
«Баварія» достроково стала чемпіоном Німеччини
Вчора, 21:14
«Манчестер Сіті» переграв «Арсенал» у битві претендентів на титул Англії
Вчора, 20:29
«Епіцентр» і «Карпати» завершили битву середняків Прем'єр-ліги: відомий результат
Вчора, 18:29
Історичний український фінал. Визначилася переможниця турніру WTA в Руані
Вчора, 18:00
«Кривбас» із двома автоголами розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 15:25

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua