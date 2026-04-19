В США сталася масова стрілянина: загинули вісім дітей

Стрілка було ліквідовано, коли він намагався втекти

У місті Шривпорт, штат Луїзіана, сталася стрілянина на побутовому ґрунті, внаслідок якої загинули вісім дітей віком від 1 до 14 років. Ще двоє неповнолітніх отримали поранення. Трагічний інцидент відбувся в неділю вранці одразу на трьох локаціях у районі Сідар-Гроув. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За даними місцевої поліції, постріли лунали у двох будинках на одній вулиці та в ще одній будівлі неподалік. Правоохоронці, які прибули на виклик близько 6-ї ранку, виявили жертв. Підозрюваний, який, за попередніми даними, був родичем принаймні частини постраждалих, намагався втекти на викраденому авто. Після короткої погоні в сусідньому окрузі Боссьє поліцейські відкрили вогонь на ураження, від отриманих поранень чоловік помер.

Мер міста Том Арсено назвав подію найгіршою трагедією в історії Шривпорта. Поліція штату Луїзіана розпочала розслідування обставин стрілянини, зокрема й дій офіцерів, які ліквідували нападника. Жоден із правоохоронців не постраждав.

Цей випадок став щонайменше 114-м масовим розстрілом у США з початку року. На інцидент відреагував Спікер Палати представників Майк Джонсон, висловивши співчуття родичам загиблих та всій громаді. Наразі імена жертв та особу нападника офіційно не розголошують, поки триває обробка місця злочину та збір доказів.

