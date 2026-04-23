Житомирщина: ворог атакував залізницю, є загибла

Росія обстріляла Житомирську область дронами

Російська армія атакувала транспортну інфраструктуру Житомирщини, внаслідок чого загинула жінка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

«Ворог завдав чергового підступного удару дронами по цивільній транспортній інфраструктурі Житомирщини. На жаль, наразі відомо про одну жінку, що загинула внаслідок атаки», – каже він.

За словами чиновника, на місці атаки працюють рятувальники, ремонтні бригади та правоохоронні органи.

Нагадаємо, уночі 22 квітня російський безпілотник атакував сортувальний парк на станції Запоріжжя-Ліве. У момент удару на колії перебував поїзд з електровозом. Внаслідок удару загинув помічник машиніста, а самого машиніста було госпіталізовано.

Як повідомлялося, у ніч проти 20 квітня російська армія завдала удару по об’єктах залізничної інфраструктури в Харківській області, обійшлося без постраждалих.

До слова, на Дніпропетровщині завдяки злагодженій роботі моніторингового центру повітряних загроз та локомотивних бригад «Укрзалізниці» вдалося запобігти трагедії. Російські війська планували вдарити по приміському потягу, у якому перебували близько 500 пасажирів.